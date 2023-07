CIVITANOVA - Attenzione alla mobilità sostenibile, ma anche ai servizi nei confronti di chi si muove sulle due ruote. Civitanova conquista così la sua terza Bandiera gialla con due bike smile, il riconoscimento della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) per i percorsi ciclabili e per le politiche di sensibilizzazione e di valorizzazione della mobilità in bicicletta. L’annuncio ieri mattina in videoconferenza, nell’ambito dell’iniziativa Comuni Ciclabili, mentre la consegna ufficiale avverrà venerdì 28 luglio a Fano.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto, per il terzo anno di fila, la Bandiera gialla – afferma il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Un riconoscimento che certifica il lavoro messo in campo dalla nostra amministrazione sul fronte della mobilità dolce e sostenibile. Siamo Comune capofila della Ciclovia Adriatica, i lavori per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti sono iniziati ed insieme agli assessori di competenza stiamo portando avanti un lavoro importante sia di progettualità legate all’estensione della rete ciclabile cittadina, ma anche sui percorsi cicloturistici».

Soddisfatta anche l’assessore alla mobilità sostenibile Roberta Belletti. «La terza Bandiera gialla è una conferma di come Civitanova stia andando nella direzione giusta. C’è ancora molto lavoro da fare, ma il percorso avviato, fatto di progetti da realizzare, idee ed eventi traineranno la nostra città verso un futuro più sostenibile. Di recente abbiamo approvato un atto di indirizzo per istituire zona 30 in alcune zone di Civitanova, pochi giorni fa abbiamo ottenuto circa 200mila euro dalla Regione, che ci consentiranno di applicare importanti sconti agli abbonamenti di autobus e bike sharing per incentivare sempre di più l’utilizzo delle due ruote».

Ma il riconoscimento rappresenta un importante valore anche dal punto di vista turistico. «Crediamo fortemente nello sviluppo del cicloturismo nella nostra città – ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci - e questa bandiera è un ulteriore passo nella direzione che Civitanova ha già intrapreso per l’accoglienza dei cicloturisti e la promozione di politiche cittadine di mobilità sostenibile».



Il riconoscimento Comuni Ciclabili viene assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione, cicloturismo. Sulla base della corrispondenza tra le caratteristiche della città e le quattro aree viene assegnato il punteggio per l’ottenimento del vessillo.