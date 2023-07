PORTO SAN GIORGIO - Ciclabilità, riconfermata la Bandiera gialla per il secondo anno con doppio smile. L’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua: «Soddisfazione per un grande risultato». La Fiab ha tenuto conto dell’impegno crescente per la realizzazione di infrastrutture a favore della bici. È il frutto di un percorso sulla ciclabilità in città impostato da anni e destinato a crescere visto che per mantenere il titolo, l’amministrazione Vesprini dovrà investire in quella direzione, considerando anche il progetto del nuovo lungomare sud che partirà dopo l’estate grazie a 4 milioni di euro di fondi del Pnrr.

Porto San Giorgio, per il secondo anno, ha ricevuto il riconoscimento della bandiera gialla e un bike-smile in più ottenuta grazie all’impegno di questa amministrazione. Quest’anno la città porta a casa uno smile in più che sta a significare una miglioria rispetto all’anno precedente. Inoltre, ora la città potrà vantare un elemento in più, il fatto che l’hotel Lanterna sia entrato ufficialmente nel circuito albergabici come albergo attrezzato per il turismo ciclabile, è questa una delle novità del 2023.

L’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua si è recato venerdì a rappresentare il Comune di Porto San Giorgio alla cerimonia che si è svolta a Fano, nella stupenda cornice della ex Chiesa di San Francesco. «Siamo l’unico Comune delle Marche - ha commento Senzacqua - ad ottenere un bike-smile in più rispetto all’anno 2022, ciò a testimoniare il crescente impegno di questa amministrazione i cui risultati non si sono fatti attendere». Gli obiettivi del vessillo Comuni Ciclabili, il nuovo riconoscimento istituito dalla Fiab che attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, sono così sintetizzati: incentivare i comuni italiani ad adottare politiche a favore della mobilità dolce, premiare l’impegno di chi ha già messo in campo iniziative bike-friendly valorizzando le località più accoglienti per chi si muove in bicicletta.

Il riconoscimento attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri ed è rappresentato da altrettanti bike-smile sulla bandiera. Per ottenere il riconoscimento il Comune deve possedere almeno due requisiti tra tutti quelli richiesti: uno nell’area infrastrutture urbane (ciclabili urbane e moderazione traffico e velocità) e uno in almeno una delle altre tre aree (alle voci cicloturismo, governance e comunicazione e promozione).

Tutto porta a pensare che bisognerebbe investire sempre di più sulla ciclabilità e non potrebbe essere diversamente, visto che subito dopo l’estate inizieranno i lavori di realizzazione per il nuovo lungomare sud. Durante la cerimonia a Fano, l’assessore Senzacqua ha anche menzionato i progetti inerenti alla viabilità ai quali sta lavorando con l’assessorato alla viabilità e la giunta tutta su volontà del sindaco, a partire dal lungomare sud in cui si sta cercando di portare le vie a doppio senso a senso unico, favorendo la ciclabilità, una maggiore sicurezza stradale e distribuendo la circolazione delle auto, approccio apprezzato da chi gli ha consegnato la bandiera. Stesso orientamento -portare le vie da doppio senso a senso unico- da parte della giunta che sta anche lavorando al piano viabilità.