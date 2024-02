CIVITANOVA Un lavoro di squadra, una rete, per dare sostegno concreto a tutti coloro che hanno delle necessità. È questa la bussola che indirizzerà anche quest’anno il lavoro dell’assessore al sociale Barbara Capponi. Proprio in queste settimane si sta pianificando la programmazione degli eventi e delle iniziative promosse dall’assessorato da qui ai prossimi mesi.

L’impegno

«Stiamo già valutando le priorità – ha spiegato l’assessore Capponi – Continueremo con le tante iniziative rivolte alle famiglie, in presenza, in maniera sempre più inclusiva e in grado di fare aggregazione. Quest’anno vorremmo tornare su un tema che avevano già avuto modo di toccare nel 2020, che è quello degli hikikomori, termine giapponese che significa ritirarsi dalla vita sociale, tra le tante emergenze post Covid. Ho incontrato diversi genitori e li ringrazio. Stiamo valutando in che data e come strutturare un evento. L’obiettivo, in generale, è quello di continuare a lavorare in collaborazione con le realtà del territorio, le associazioni, le Pro Loco, le parrocchie, le scuole, la consulta dei servizi sociali, ecc. Serve lavorare in rete – ha continuato l’assessore Capponi –. Civitanova ha tante esigenze, che necessitano di risorse importanti. Cerchiamo di fare sempre meglio. Le emergenze sono tante. Dobbiamo lavorare per dare importanza a tutti, non solo con iniziative ed incontri, ma anche con servizi e sostegni mirati». Proseguono, intanto, le iniziative del Centro per la Famiglia, gestito dall’Asp “Paolo Ricci”, dedicate all’adolescenza, con la seconda edizione del progetto Teen Star. Coinvolti ragazzi e ragazze che frequentano la classe terza delle scuole medie. Si tratta di un percorso di educazione affettiva-sessuale con l’obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni in un momento della vita in cui è necessario uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti della personalità.

«Dal report conclusivo della prima edizione del progetto – ha spiegato l’assessore Capponi – abbiamo avuto feedback positivi da parte dei ragazzi e delle famiglie, che hanno apprezzato quello che può essere considerato un vero e proprio progetto pilota sull’educazione alla sessualità in età scolastica. Riteniamo sia importantissimo dare a questa età una corretta informazione, impostare un corretto dialogo su questi temi». Saranno undici incontri in presenza presso l’istituto “Da Vinci” di via Mandela, ogni mercoledì dalle 15 alle 16, a partire dal 14 febbraio. Il corso è gratuito. I ragazzi e le ragazze potranno iscriversi attraverso il QR code presente nella locandina pubblicitaria, sino ad esaurimento posti. Per informazioni più dettagliate previsto un incontro venerdì 9 febbraio, 21.15, presso la sede del “Paolo Ricci” di via Einaudi. Il referente tecnico del progetto è la dott.ssa Selene Bacchiocchi e i due tutor che terranno il corso saranno Fiorenza Torresetti e Vito Maurizi.