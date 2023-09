TREIA - «Grazie di vero cuore a tutti voi. È stato un grande piacere creare questa magia chiamata “Neve” tutti assieme!». Inizia così il ringraziamento del sindaco di Treia, Franco Capponi, alla troupe del film “Neve” dell’attore e regista corridoniano Simone Riccioni, appena finito di girare per gran parte nel centro treiese. «Una bellissima opportunità per il turismo di Treia – prosegue il primo cittadino -, un’occasione unica che porterà sul grande schermo il nostro stupendo borgo. Treia vi aspetta al cinema con il nuovo film di Simone Riccioni che uscirà presto nelle sale. Nel cast anche Simone Montedoro, comandante dei carabinieri nella serie televisiva “Don Matteo”, che ci ha salutato durante le riprese», che per il 90% propongono scene girate nel centro storico di Treia coinvolgendo musei, l’Accademia Georgica, vie, piazze, bar, ristoranti, scuole e chiese. «La città di Treia ringrazia il regista ed il suo staff – aggiunge Capponi - perché per un mese hanno vivacizzato il nostro centro storico che ha visto mediamente la presenza di 50 persone ogni giorno: componenti della troupe delle riprese, attori e sceneggiatori guidati dal regista Simone Riccioni, oltre a centinaia di comparse e di turisti curiosi di conoscere da vicino gli attori che hanno partecipato al film. Grazie ai due Simone. Ci vediamo al cinema».