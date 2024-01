CINGOLI Litiga con una donna e minaccia di suicidarsi. I familiari danno l’allarme e i carabinieri riescono a individuarlo dopo poco più di un’ora. Era in stato confusionale ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La ricostruzione

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, uno jesino di 44 anni aveva avuto una banale discussione con una donna con cui si frequenta. E prima di allontanarsi aveva lasciato un messaggio in cui annunciava la volontà di gettarsi in un lago. La stessa donna e i familiari del 44enne hanno subito dato l’allarme (erano circa le 17.30) e i carabinieri della Compagnia di Jesi hanno fatto scattare le ricerche.

Seguendo le tracce dello smartphone dell’uomo hanno scoperto che si trovava nella zona di Cingoli, e in particolare in un bosco vicino al lago di Castreccioni. Così sono entrati in azione anche i militari dell’Arma della stazione del Balcone delle Marche, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata. Lo jesino, che era in stato confusionale, è stato prima contattato telefonicamente e poi raggiunto. Una volta tranquillizzato, è stato convinto a salire su un’ambulanza del 118, a bordo della quale è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Foltrani di Cingoli. La compagna e i familiari hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.