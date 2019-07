Schianto contro un capriolo: auto semidistrutta e ragazzi miracolati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Grosso spavento per tre giovani cingolani che a bordo di una Mini mentre stavano andando al mare, lunga la strada si son visti piombare addosso un capriolo: un impatto tremendo, tanta paura per il conducente e gli altri due passeggeri. L’animale è morto sul colpo mentre i tre sono usciti illesi. L’incidente si è verificato attorno alle nove prima di entrare nel centro abitato di Avenale. Il capriolo è saltato da una terreno rialzato finendo proprio sull’auto in transito. Sul posto i vigili urbani. I danni ammonterebbero a circa 4 mila euro. «Non si siamo accorti di niente – ha raccontato uno dei tre ragazzi – abbiamo sentito solo una gran botta. Una paura pazzesca. Ci è voluto qualche secondo per capire cosa era successo. Fortunatamente nessuno di noi è rimasto ferito».