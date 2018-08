Razzia di gioielli in tre case: â€‹colpo grosso del ladro acrobata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Raid ladresco l’altra sera attorno alle 22.30 nel popolato quartiere di San Giuseppe. Tre le abitazioni prese di mira dai malviventi: il bottino complessivo si aggira sui 15mila euro, alcune centinaia di euro in contanti e monili d’oro. In tutte e tre le residenze i proprietari erano all’interno.In una delle case il ladro acrobata per arrivare al terrazzo del secondo piano si è arrampicato lungo una canalina dell’acqua per sei metri. Saltata la ringhiera del terrazzo, ha forzato un finestrone socchiuso ed è entrato mettendo a soqquadro le camere riuscendo a trovare in un cassetto una certa quantità di oggetti in oro (tra braccialetti, catenine, spille e orecchini) e un portafoglio contenente vari documenti personali e 200 euro.