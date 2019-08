Gatto acrobata vola dal settimo piano e finisce su un terrazzo al terzo

PERUGIA - E' stato un primo pomeriggio, quello di venerdì, davvero singolare. Intorno alle 14.30 a Perugia, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Campo di Marte per recuperare un gatto che era caduto dal settimo piano finendo in un balcone al terzo. Grazie all'intervento degli specialisti del 115 il gatto è stato portato in salvo.



Venerdì 16 Agosto 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 16:39