Marito manca la presa durante l'esibizione di danza acrobatica in Cina: donna cade e muore

Un'esibizione acrobatica a un'altezza di dieci metri, è risultata mortale per la partner femminile, che non è stata agganciata dall'uomo, cadendo a terra. Ferite molto gravi che hanno portato alla morte un'artista cinese, moglie dell'acrobata che non ha tenuto la presa. L'incidente dal trapezio volante si è verificato nella città di Suzhou, in Cina, a causa della totale mancanza di misure di sicurezza.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1 — Manya Koetse (@manyapan) April 16, 2023

Errore fatale

La ginnasta, infatti, durante la performance non è stata agganciata dai piedi del marito che avrebbe dovuto prenderla per le gambe ed invece in un filmato diffuso sui social media si vede l'acrobata cadere nel vuoto. La donna non è morta sul colpo, ma è stata portata in ospedale dove purtroppo gli sforzi dei medici per salvarle la vita sono falliti. Moglie e marito lavoravano insieme da anni e spesso si erano esibiti senza cinture di sicurezza.

As more information is coming out about this incident, The Paper published this video showing that the couple, husband Zhang and wife Sun, previously also did high-risk performances without proper safety measures in place. They would get paid more money for more dangerous acts. pic.twitter.com/xXrnnHaf2S — Manya Koetse (@manyapan) April 17, 2023

Indagine in corso

Il dipartimento locale della cultura e del turismo afferma che la compagnia di spettacoli non aveva ottenuto l'approvazione per l'esibizione. D'altronde oltre a non indossare imbracature di sicurezza, a terra non c'era neanche un tappeto elastico che avrebbe evitato la morte. L'artista deceduta aveva 37 anni e lascia due figli.