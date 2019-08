Ladro acrobata fa razzie in una villetta, la vittima urla e i vicini lo inseguono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ladro acrobata entra in una villetta e ruba un iPad. Inseguito dai vicini di casa, riesce a fuggire saltando i muri di recinzione delle abitazioni limitrofe e nascondendosi nella pineta comunale. È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 16,30, in via Francia, nella zona sud della città, a Lido delle Nazioni. Il malvivente, un giovane straordinariamente agile, è stato notato da alcuni turisti uscire dalla finestra al primo piano di una villetta di fronte al mare.Il giorno prima i ladri avevano fatto visita ad un appartamento vicino. Approfittando del fatto che i proprietari dell’appartamento erano al mare sono entrati e hanno messo a soqquadro la casa rubando pochi spiccioli.Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della locale stazione, che hanno notevolmente potenziato l’attività di controllo del territorio.