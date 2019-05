Il ladro acrobata scala i tubi del gas e ripulisce la casa dai gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Ancora un furto in abitazione. E’ successo nella serata di giovedì, in un appartamento di via Redipuglia in zona Soria. I proprietari di casa erano fuori verso l’ora di cena e il ladro o i ladri hanno potuto agire indisturbati. Secondo le risultanze tecniche, i malviventi sarebbero saliti sul balcone al primo piano arrampicandosi tramite la tubatura del gas. Una volta sul terrazzino hanno forzato la porta finestra e sono entrati. Non c’era allarme e hanno potuto agire indisturbati. Hanno messo tutto a soqquadro, aprendo cassetti e armadi per cercare i gioielli. Hanno rubato monili d’oro per un valore di circa 2000 euro. Sul caso indagano i carabinieri.