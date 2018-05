Raffica di furti nelle case ma i carabinieri riescono ad arrestare i ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Serie di colpi in giro per la provincia l’altro giorno ma immediata la risposta delle forze dell’ordine, in particolare dei militari della compagnia dei carabinieri di Macerata e delle stazioni di Cingoli e di Pollenza.Secondo notizie ufficiose a Cingoli i carabinieri sono riusciti a bloccare gli autori di un furto appena avvenuto mentre a Trebbio di Pollenza sarebbero scattate le manette per alcuni malviventi il cui operare era stato notato fino all’intervento dei carabinieri che hanno subito chiuso il cerchio delle indagini recuperando la refurtiva. Non ci sono al momento ulteriori particolari sulle due operazioni condotte l’altra sera dai carabinieri in provincia.