Scoppia incendio nella vigna â€‹forse causato da un mozzicone di sigaretta

CINGOLI - Un pauroso incendio si è divampato ieri attorno alle 13.15 in località San Vittore. Sono andati a fuoco circa tre ettari di terreno e ottocento metri di un vigneto. L’allarme è stato dato da un automobilista che in quel momento transitava da quelle parti e che ha notato le fiamme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Apiro e del comando provinciale di Macerata che hanno operato con quattro mezzi; ai loro si sono aggiunti anche i carabinieri forestali. Sul posto, naturalmente, anche il proprietario del vigneto. L’intervento di spegnimento con i mezzi di soccorso sono durati un paio di ore. Le operazioni sono state rese ancor più difficoltose dal vento. All’arrivo dei primi due mezzi da Apiro, i pompieri si sono trovati di fronte al fuoco che già aveva invaso una striscia di sterpaglie di circa trecento metri. Da qui le fiamme si sono allargate verso il terreno vicino e la vigna. La strada interessata è quella che porta dalla contrada Rangore a San Vittore ed è abbastanza trafficata. Per questa ragione i mezzi in transito si sono fermati fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. Poi il traffico è stato nuovamente regolarizzato.Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire le cause dell’incendio. Sulle cause si stanno valutando tutte le ipotesi: dal dolo al gesto incivile e inconsulto del lancio di una sigaretta ancora accesa da parte di qualche automobilista.