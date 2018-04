Ricatto a una ragazzina: «Fai sesso con me oppure pubblico le tue foto hard»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Lei minorenne, lui poco più grande, si erano conosciuti su una chat di incontri. Nasce una simpatia, i due si scambiano delle foto, poi la minaccia di pubblicare gli scatti in cui lei era nuda: «Fai sesso con me o quelle immagini finiranno sul web». È l’incubo vissuto da una ragazzina, all’epoca dei fatti di 17 anni, di Castelraimondo. L’adolescente si era iscritta su un sito di incontri e si era registrata ad un’applicazione che mette in contatto tantissime persone. L’imputato, di origini pakistane, difeso dagli avvocati Gianluca Gattari e Stefania Foresi, è stato rinviato a giudizio. Il processo a suo carico davanti ai giudici in composizione collegiale si aprirà il prossimo 9 ottobre. Il ventenne nega ogni addebito, tra l’altro, credeva che la ragazza con cui chattava fosse maggiorenne, dal momento che l’applicazione è solo per maggiorenni.