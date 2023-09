I carabinieri ritrovano a Civitanova una 17enne in fuga dai genitori: era scappata il 24 agosto

CIVITANOVA - Era scomparsa dal 24 agosto, quando, dopo una lite con i genitori, era fuggita dalla sua casa in provincia di Chieti. È rimasta irreperibile per diversi giorni, fino a quando non è incappata nella fitta rete di controlli dei carabinieri di Civitanova quindi è stata riaffidata ai genitori.

La rissa

I militari hanno anche rintracciato un cittadino straniero che nel mese di luglio si era reso responsabile di una rissa insieme ad altri suoi connazionali, risultato destinatario di misura cautelare emessa.

L’uomo, dopo la compiuta identificazione, è stato sottoposto all’obbligo di dimora, dovrà presentarsi tutti i giorni presso gli uffici di Polizia Giudiziaria per la firma. I fatti risalgono ai primi giorni del mese di luglio quando, unitamente altre cinque persone identificate e denunciate, hanno dato luogo ad una rissa nel tratto nord del lungomare nord di Civitanova.

Alcol e droga

I carabinieri hanno inoltre effettuato un serrato controllo della circolazione stradale: sono stati sorpresi un uomo ed una donna alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza. Il primo, un cittadino straniero residente a Fermo, ha fatto registrare un tasso di alcolemia pari a 1,66 g/l, mentre la donna proveniente dalla provincia anconetana aveva un tasso pari a 1,04 g/l. Immediato ritiro della patente e denuncia. Il contrasto dello staccio di sostanze stupefacenti ha consentito di individuare a Porto Recanati e Porto Potenza Picena due persone in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale, ovviamente sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo e lo stupefacente sottoposto a sequestro.