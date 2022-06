ISOLA DEL PIANO - Schianto frontale nella notte tra un'auto e l'Apecar: gravissimo un ragazzino di 17 anni. È successo questa notte intorno alle 2,30 lungo la strada che collega Montefelcino a Isola del Piano, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrate frontalmente un'auto e un'Apecar. Ad avere la peggio il ragazzino 17enne che era alla guida del motocarro, con cui stava tornando a casa a Isola del Piano: è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale regionale di Torrette.

