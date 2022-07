Asfalto viscido a Torrette, cade con lo scooter per evitare un'auto: 17enne ferito

ANCONA - Brutta caduta con lo scooter sull'asfalto reso viscido dalla pioggia: ragazzzo di 17 anni all'ospedale. È successo lungo la Statale 16 nel pomeriggio, nei pressi della stazione di Torrette.

Il ragazzo ha riferito alla Polizia locale di essere finito a terra per evitare un'auto che aveva fatto una mossa azzardata. Immediato l'interveento ddei soccorritori della Croce Gialla, il 117enne è stato portato al Pronto soccorso di Torrette, in condizioni per fortuna noon preoccupanti.