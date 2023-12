CAMERINO - Un nuovo modello di autovelox ultra tecnologico, l’autoscan speed, è stato noleggiato per tre anni ed è in dotazione alla polizia locale di Camerino. È un sistema di controllo della velocità che rileva, fotografa e identifica le targhe dei veicoli i cui conducenti commettono violazioni al codice della strada.



Una tecnologia radar versatile e potente che appunto è predisposta per rilevare la velocità e trasmette l’immagine sia alla pattuglia sul posto per contestare l’infrazione, che al comando, interfacciandosi direttamente con il software usato per la compilazione delle multe, riducendo così i tempi di verbalizzazione e notifica delle infrazioni. Di conseguenza la polizia locale può gestire l’intero iter amministrativo in modo veloce, riducendo le possibilità di errore umano. Il sistema legge le targhe delle vetture e rileva all’istante, oltre all’eccesso di velocità, altre infrazioni come ad esempio la mancata copertura assicurativa del veicolo, oppure la revisione scaduta. L’amministrazione comunale ha deciso di prendere in noleggio la potente apparecchiatura, per 36 mesi dalla ditta produttrice la Maggioli Spa di Sant’Arcangelo di Romagna, ad un costo mensile di 1.952 euro, la spesa totale sarà dunque di 70.270 euro Iva compresa. Lo strumento sarà operativo già a partire dal mese di dicembre e resterà in dotazione alla polizia locale, almeno fino a tutto il 2026. La decisione stata motivata dall’amministrazione comunale per il fatto che «tra gli obiettivi vi è la sicurezza della circolazione stradale, intesa su un doppio aspetto, rivolto in prima istanza alla presenza costante sul territorio della polizia locale e nell’altro nella repressione dei comportamenti degli utenti che violano norme del codice della strada. A causa della necessità di garantire la sicurezza stradale si rende necessario procedere al noleggio di un nuovo dispositivo portatile, per il rilievo delle infrazioni della velocità istantanea da usarsi in modalità presidiata, per garantire appunto il controllo elettronico delle violazioni dei limiti di velocità, in vari punti del territorio comunale».