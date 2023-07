CAMERINO - Un concorso di idee per rivitalizzare la situazione socioeconomica di Camerino e del suo territorio è stato bandito dal Comune con scadenza il prossimo 30 settembre. Sarà finanziato con l’indennità di funzione del presidente del Consiglio Cesare Pierdominici, che ha scelto di ricoprire la carica gratuitamente.

La pubblicazione



Il bando è stato pubblicato lo scorso 10 luglio, i progetti potranno essere presentati entro il 30 settembre. A dare il via è stata una delibera di giunta comunale, redatta ai sensi degli articoli 11 dello statuto e 25 del regolamento del consiglio comunale. Al progetto vincitore andranno 4.290 euro, che sono l’indennità che spetterebbe a Pierdominici su base annua. La commissione che valuterà i progetti presentati sarà formata da Pierdominici, dal sindaco Lucarelli o un suo delegato, da due consiglieri di maggioranza e da due di minoranza. Idee, progetti e proposte potranno essere presentati da qualsiasi camerte, purché siano in forma scritta, devono essere in forma di articolo qualora si tratti di proposte regolamentari. Devono riguardare un oggetto o idea ben determinato, indicandone l’effettiva realizzabilità tramite i provvedimenti amministrativi che l’amministrazione comunale può emanare. Vanno indicate anche eventuali spese stimate da sostenere. Va allegato una sorta di progetto di fattibilità, con indicata la possibilità di realizzazione concreta e la sostenibilità economica, sia la possibilità di essere finanziato con fondi pubblici o investimenti privati, sia la sostenibilità finanziaria del progetto. La commissione si esprimerà a maggioranza, prima per l’ammissibilità dei progetti, poi assegnando un punteggio, i cui criteri sono riportati in modo dettagliato il bando comunale.





I criteri



Saranno valutati positivamente il livello di miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo socio economico anche in termini di raggiungimento del risultato prospettato. Criteri positivi di valutazione sono anche un’elevata sostenibilità finanziaria del progetto e anche la possibilità di attuarlo tramite fondi pubblici o investimenti privati. La finalità del bando, come spiegato dallo stesso sindaco Lucarelli e dal presidente Pierdominici durante l’ultima seduta dell’assise cittadina nei giorni scorsi, sta nella volontà di attivare idee propositive per il rilancio e la rivitalizzazione del tessuto socio economico cittadino, messo a dura prova dalla distruzione portata dai terremoti del 2016. L’auspicio è che ci sia una grande partecipazione e possano essere proposte idee utili a Camerino, con la finalità di creare nuove opportunità e possibilità sociali e per le attività economiche della zona.