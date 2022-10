Camioncino dei rifiuti fuori strada a Camerino: autista soccorso dall'eliambulanza

CAMERINO - Finisce fuori strada con il camion del Cosmari: autista trasportato a Torrette. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12.30, lungo la strada Varanese che da Sfercia conduce verso Camerino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è uscito di strada finendo la sua corsa su una scarpata.

Scatena il caos in un bar di Jesi e aggredisce i carabinieri: la serata finisce in cella

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere. L'uomo è stato poi soccorso dai sanitari del 118 che hanno deciso per il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.