CAMERINO - Al via l’affidamento dei lavori per la demolizione dell’ex scuola Betti, sita a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria in via a Camerino, per cui ci sono a disposizione un milione 324mila euro, e che potrebbero essere conclusi per l’inizio dell’estate.





Si tratta di uno dei progetti inseriti nell’ordinanza speciale per Camerino, che prevede la demolizione dell’ex edificio scolastico, rimasto gravemente lesionato dalle scosse di terremoto, per liberare uno spazio strategico per la cantierizzazione nel centro storico, in un’ottica di miglioramento logistico della fruibilità dei cantieri della zona. Il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dallo studio di Castelraimondo Mcs Calafiore Ing, era stato approvato a gennaio dalla giunta guidata dal sindaco Roberto Lucarelli. Ora è stato dato avvio all’indagine di mercato per individuare dieci operatori economici, che prenderanno parte alla procedura negoziata senza bando, per l’affidamento dei lavori in via d’urgenza, di cui il Comune sarà stazione appaltante, come previsto dall’ordinanza commissariale.

Chi vincerà l’appalto avrà 50 giorni di tempo per demolire l’edificio, a cui si deve aggiungere il tempo necessario per smaltire le macerie. Inizialmente il progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla precedente amministrazione comunale, prevedeva un intervento di demolizione in due stralci, ora l’ente ha avviato l’indagine di mercato, al quale gli operatori economici avranno tempo di partecipare sino alle 20 del prossimo 24 marzo.



Nel 2019 è stato approvato il programma straordinario per la ricostruzione, che prevede tra l’altro quale intervento urgente la demolizione della sede dell’ex plesso Betti. Nel corso dell’attività di studio e predisposizione del Psr è emersa la necessità di prevedere, all’interno delle mura storiche, delle aree finalizzate alla futura cantierizzazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma. Tra queste l’area dell’ex scuola Betti risulta essere nevralgica per l’intera logistica della viabilità e della ricostruzione del centro storico. La nuova scuola invece vedrà la luce nella zona San Paolo dove lavori di costruzione stanno procedendo speditamente.