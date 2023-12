CAMERINO - Cordoglio a Camerino per la scomparsa di Fernando Zucconi Galli Fonseca, presidente emerito della corte di Cassazione, spentosi nella sua casa di Pianello Val Tidone (Piacenza), dove questa mattina si terrà la cerimonia di commiato, mentre la data del funerale che si terrà a Camerino sarà entro breve annunciata dalla famiglia.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Morto al centro massaggi di Chiaravalle, l'uomo stroncato da un malore: inutili i tentativi di salvarlo

L’impegno

«È stato il magistrato camerte che ha raggiunto in anni recenti il massimo grado in magistratura - sottolinea l'avvocato Gianni Fedeli - era molto legato a Camerino, anche quando era presidente della corte di Cassazione tornava in città ogni fine settimana con la scorta, nella sua abitazione di Paganico. Aveva lottato per cercare di salvare il Tribunale di Camerino, prima della sua soppressione».

Così lo ricorda l'avvocato Giuseppe De Rosa: «La grandezza di un magistrato come Ferdinando Zucconi si misura in un curriculum di rarissimo pregio. Egli ha infatti ricoperto incarichi via via di altissimo livello presso le corti d’Appello dell’Aquila e di Venezia, per poi approdare alla Suprema corte di Cassazione diventarne primo presidente, il massimo grado della magistratura italiana, dal 1999 al 2002. Quello che qualifica ancor più la sua carriera è che gli avanzamenti sono sempre avvenuti per concorso (e c’è da immaginare quale fosse il loro grado di difficoltà) e mai per scorrere di anzianità. Io l’ho conosciuto per via di quelle quattro cose che mi diletto a scrivere per i giornali. Con lui parlavamo di storia, di cultura, di letteratura, raramente di diritto, soprattutto della sua città, Camerino. La amava profondamente e spesso si mostrava rammaricato perché ne avvertiva i sintomi inesorabili della decadenza. Il suo libro “Diario con variazioni. Ricordi di un giudice e utente di giustizia”, pubblicato per la prima volta nel 2018 e altre due volte riedito, è un intelligente e ironico zibaldone dove a ogni passaggio ti sorprendono prosa e poesia alternate. Ferdinando Zucconi è probabilmente l’ultimo grande personaggio di una Camerino che scolora».

Fernando Zucconi Galli Fonseca lascia lascia i figli Giovanna e Federico con Michele e Mireia e i nipoti Tommaso, Federico e Livia.