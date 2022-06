Al via la Gillette Bobo Summer Cup tra padel, divertimento e solidarietà. Vieri torna a Civitanova a distanza di quattro anni. L’appuntamento da oggi

CIVITANOVA - È ormai amore conclamato quello fra Bobo Vieri e Civitanova. L’ex bomber ha presentato ieri allo Shada la Gillette Bobo Summer Cup (in programma da oggi a domenica), insieme al sindaco Fabrizio Ciarapica e al consigliere regionale Andrea Putzu. Si tratta di un bis, dopo la Bobo Summer Cup dell’agosto 2018. In quell’occasione fu presente a Civitanova anche Ronaldo il Fenomeno. Bobo e i suoi amici (Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e tanti altri) sono già a Civitanova.





Il programma

Padel, divertimento e charity saranno i protagonisti assoluti. La Gillette Bobo Summer Cup è un torneo di padel voluto e organizzato da Bobo Vieri, Brand Ambassador Gillette. Sono tre le tappe della Bobo Padel Cup di quest’anno: Viareggio, Jesolo e proprio Civitanova (location largo Caronna). La kermesse vedrà sfidarsi sul campo da padel campioni sportivi e volti noti dello spettacolo in un’atmosfera di allegria e amicizia, uniti dalla medesima finalità: la raccolta fondi, attraverso cena e asta di beneficenza a favore della Fondazione Heal, che sostiene la ricerca contro i tumori cerebrali infantili. Il sindaco Ciarapica ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza dell’iniziativa che richiama i valori dello sport che hanno valore educativo. «La città esploderà, siamo privilegiati nel poter ospitare eventi come questi. Ringraziamo la Regione che si è prodigata per supportarci». Bobo Vieri ha dal canto suo ha ringraziato la città di Civitanova, il sindaco e il consigliere regionale: «Andrea Putz è il Cassano della politica», ha detto scherzosamente «e ha martellato il mio collaboratore Fox finché non siamo riusciti ad organizzare questa tappa. Se gioco a calcio sto fermo venti giorni, se gioco a calcetto sto fermo 15 giorni, il padel è perfetto. È divertentissimo, facciamo sfide incredibili con grandi litigate, prese in giro, nessuno vuole perdere, ci divertiamo tantissimo. Abbiamo poi la Bobo tv che è richiestissima perfino all’estero. Il cuore dell’evento sarà il torneo che è molto divertente, abbiamo un’arena da 1500 persone. Iniziamo verso le 17.30-18, quando il sole e il caldo ce lo permettono. Poi avremo domani la cena Charity al Calamaretto. A Viareggio abbiamo raccolto 46mila euro e vogliamo arrivare a 100mila euro come target delle 3 tappe. Devo aggiungere che la gente qui è squisita, ci vuole bene, il mare è stupendo, una città giovane e in fermento». Il consigliere Andrea Putzu ha i fine chiuso la conferenza: «Crediamo nelle grandi opportunità per la promozione del territorio, ci sarà perfino una tappa della miniserie su Dazn dedicata a Civitanova, e l’intera manifestazione sarà in diretta su Twitch. Sottolineo anche l’aspetto sociale e benefico, non secondario».



