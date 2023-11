Elisabetta Canalis chi è? La carriera, il calendario senza veli, la lite con Maddalena Corvaglia, il divorzio da Perri e il nuovo fidanzato

Oggi a Verissimo si festeggia Striscia la Notizia. Sono 35 anni che il tg satirico ideato da Antonio Ricci va onda con un format vincente. Dai servizi ai conduttori ogni scelta è studiata per garantire la riuscita del programma. E oggi da Silvia Toffanin spazio a coloro che hanno reso possibile la popolarità del tg, che è tra i programmi più longevi della televisione italiana. Spazio anche, ovviamente, alle veline )la mora e la bionda). Tra coloro che hanno ottenuto maggiore notorietà ricordiamo anche Elisabetta Canalis. Vediamo dunque chi è.



Elisabetta Canalis, chi è

Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre del 1878 (ha 45 anni). Dopo il diploma nel liceo classico a Cagliari, si è trasferita a Milano per frequentare il corso di laurea in lingue e letterature straniere ma lo ha abbandonato dopo pochi esami. In questo periodo inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi casting. Tra questi quello per il film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni. Nel 1999 viene scelta come velina mora di Striscia la notizia, ruolo in cui fa coppia con Maddalena Corvaglia fino al 2002. così la carriera decolla.

La carriera: dal calendario senza veli al “ flop ” di Sanremo

Nel 2003 posa per il calendario senza veli di Max nei sensuali scatti del fotografo Conrad Godly. Le foto sono state realizzate sulle spiagge della Tunisia, in estate e mostrano Elisabetta Canalis in tutto il suo splendore. Lo stesso anno è valletta del programma Controcampo. Recita poi nella terza e nella quarta stagione della fiction Carabinieri e fa un piccolo cameo in due produzioni cinematografiche statunitensi. Nel 2007 è ospite fissa del programma Mai dire Martedì e nel 2010 inizia a lavorare per MTV Italia. Nel 2011 co-presenta il Festival di Sanremo ma viene molto criticata per le sue scarse capacità nella conduzione. Lo stesso anno prende parte anche a Dancing with the Stars, versione americana di Ballando con le Stelle, e l’anno dopo calca di nuovo il palco dell’Ariston, stavolta in qualità di valletta. Nel 2021 conduce su TV8 Vite da copertina – Tutta la verità su…. Nel corso degli anni ha partecipato anche a due cinepanettoni, Natale a New York e A Natale mi sposo. Dopo aver trascorso diversi anni negli Stati Uniti, nel 2021 torna in Italia a condurre su TV8 con Vite da copertina, chiuso in anticipo dalla rete a causa dei bassi ascolti. Nello stesso anno presta il volto alla pubblicità del thè San Benedetto e conduce una puntate de Le Iene Show insieme a Nicola Savino. A partire dal 2022 conduce per DAZN Kick & Crumb, un programma televisivo dedicato agli sport da combattimento nel quale mostra il dietro le quinte delle discipline che lei stessa pratica.

La vita privata

Nei primi anni Duemila ha avuto una turbolenta e chiacchieratissima relazione Bobo Vieri. Tra il 2009 e il 2011 è stata sentimentalmente legata alla star di Hollywood George Clooney. Il 14 settembre 2014 si è sposata ad Alghero con il chirurgo italo-americano Brian Perri. Sua testimone di nozze è stata Maddalena Corvaglia, alla quale Canalis è rimasta legata dai tempi di Striscia la notizia, tanto da farle a sua volta da testimone il giorno del matrimonio nel 2011. Ma ora le due hanno litigato.



Il divorzio da Perri

Nel 2015 Canalis e Perri hanno avuto la loro figlia, Skyler Eva, nata a Los Angeles, dove la coppia risiede. A luglio del 2023, dopo 11 anni insieme, la conduttrice annuncia al pubblico la fine del proprio matrimonio per sua decisione. Il divorzio, arriva dopo mesi di separazione causati da differenze inconciliabili.

Il nuovo fidanzato

A distanza di pochi giorni dalla notizia Elisabetta Canalis trascorre le vacanze tra Sardegna e California insieme alla figlia e a Georgian Cimpeanu, un campione di kickboxing di 29 anni con il quale già da tempo si allenava. Le vacanze in Sardegna "Eli" le ha fatte con Melissa Satta in compagnia di Matteo Berettini e Maddox, il figlio avuto nel 2014 da Kevin-Prince Boateng. Quelle foto pubblicate in esclusiva da Chi sono foto che parlano di due "ragazze" diventate amiche negli anni dopo i dissapori di cui si è tanto parlato.



La dieta e l'allenamento

Ha 45 anni ma un fisico statuario, quale è il segreto di Elisabetta Canalis? Spazio all'alimentazione sana e allo sport.