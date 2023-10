Da Bobo Vieri a Gerry Scotti e Adriana Volpe, a Milano la moda "pet friendly" tiene i vip al guinzaglio

Vip al guinzaglio sedotti dalla moda “pet friendly”. Parata di celebrità a Milano per la presentazione del brand di accessori dedicati gli amici a quattro zampe, ma non solo, negli eleganti spazi di Palazzo Parigi . « Pupet Couture nasce dall’amore per il mio cagnolino Poldo, che ha compiuto due anni lo scorso 28 ottobre, e dall’esigenza di offrire ai nostri pelosi prodotti di alta qualità, confortevoli e di tendenza. - spiega Licia Angeli che, fondatrice del marchio insieme alle amiche Franca Mentana e Antonella Ramoscello, durante il party di lancio ha festeggiato anche il suo quarantesimo compleanno - Abbiamo deciso di trasformare la nostra passione in realtà attraverso una linea che comprende guinzagli, collari, pettorine, trasportini, borse e molto altro, tutti rigorosamente made Italy e realizzati con cura per garantire la massima comodità e sicurezza sia in casa che durante le passeggiate e le attività all’aperto».

A celebrare il successo di una storia che sottolinea il coraggio e l’impegno dell’imprenditoria femminile, volti noti dello sport, della televisione e dello showbiz. Le celeb sfilano nella suggestiva location e si concedono alle foto di rito nel corso dell'happening glam.

Brindisi e flash per il campione Bobo Vieri, in compagnia della dolce metà Costanza Caracciolo, il conduttore Gerry Scotti, Adriana Volpe con la sua barboncina Grace, Helga Costa e il dirigente sportivo Adriano Galliani.

Alessia Ventura arriva con Gabriele Schembari e si congratula con le ideatrici del singolare progetto modaiolo, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira ammirano le inedite creazioni trendy per cani e gatti raggiunti dalla stilista Sara Testa de “Le Twins”, accanto a Giorgio Restelli, la giornalista Mariella Milani, la pr Ezia Modafferi Baronio e l’ex tennista Mara Santangelo. Non mancano Cecilia Capriotti e Fabiola Sciabbarrasi, il manager Alex Pacifico e tantissimi altri, accorsi da ogni angolo dello Stivale in occasione della doppia super-festa.

«Non solo un’azienda di pets, collaboriamo con rifugi locali e organizzazioni come la onlus “Figli di un Dio Minore” di Stoppa, per sensibilizzare sull’importanza dell’adozione responsabile, e doniamo una parte dei nostri profitti in beneficenza per sostenere cause animali», chiosa Angeli. Curiosità? La due “P” del nome Pupet formano un infinito, evidenziando il profondo legame che lega per la vita un cucciolo al suo inseparabile amico umano.