Melissa Satta, dal divorzio con Boateng alla fine della relazione con Berrettini

Modella, velina, presentatrice, showgirl. E da oggi anche ex fidanzata di Matteo Berrettini. Dopo il divorzio da Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta ha dovuto dire addio ad un altro compagno. A dare l'annuncio, lo stesso tennista, che durante una conferenza stampa in diretta Zoom da Montecarlo ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sua relazione. «Io e Melissa non stiamo più insieme. È stato un rapporto bellissimo, intenso. La devo ringraziare per il tempo trascorso insieme. Conserviamo una grande stima reciproca»: queste le parole del 27enne.





Melissa Satta, dagli inizi alle passerelle

Nata a Boston il 7 febbraio del 1986, Melissa Satta ha 38 anni. Figlia di una coppia di italiani che si trovava per lavoro negli Stati Uniti, si è poi trasferita nel sassarese, terra d'origine dei genitori, dove ha vissuto insieme al fratello Maximilian e al fratellastro Riccardo, nato da una precedente relazione del padre Enzo. Vista la sua bellezza e altezza (è alta 1,78 metri), a 16 anni inizia a lavorare nella moda, grazie alla Venus Dea Agency di Cagliari. Nel 2003 partecipa al concorso di bellezza "Miss Muretto", classificandosi seconda ed ottenendo la fascia di "Miss Extrema". L'anno successivo sfila nella Milano Fashion Week, dove viene anche scelta come protagonista della campagna stampa di Cotonella.

Nel frattempo si diploma al liceo classico e frequenta l’università IULM di Milano, non terminando però gli studi. Tornando al lavoro, da questo momento in poi diventa protagonista di moltissime campagne pubblicitarie, da Sweet Years alla TIM, passando per la Peugeot. Nel 2010 viene scelta per rappresentare la nazionale italiana di calcio dalla rivista internazionale "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Nel corso di tutto il 2011 viene scelta come testimonial di diverse marche come Nike, Dondup e Nicole Spose. Nel 2013, 2015 e 2016 partecipa al "Calzedonia Summer Show", oltre ad essere testimonial dei marchi Nicole Spose e Buccia di Mela, partecipando anche alla settimana della moda di Milano e sfilando per Emamò. Nell'aprile 2015 sfila per Calzedonia mare, per la prima volta dalla nascita del figlio. Nel 2017 viene scelta come testimonial per il nuovo spot di Stroili.

Da showgirl a conduttrice





Nel 2005 fa il suo debutto in tv, iniziando a lavorare come valletta nel programma di Canale 5 "Mio fratello è pakistano", condotto da Teo Mammucari. Nello stesso anno veste i panni di valina a "Striscia la Notizia", ruolo che verrà confermato anche per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008. Dopo alcune partecipazioni in film e serie tv, nell'estate del 2007 conduce insieme ad Alessandro Cattelan la tappa palermitana del TRL ON Tour, in onda su MTV. Finita l'avventura come velina viene chiamata ad affiancare Teo Mammucari nella conduzione di "Primo e ultimo" su Italia 1, al termine del quale parte per gli Stati Uniti dove viene scelta per la campagna stampa americana del marchio Wella. In quel periodo partecipa anche ad una puntata di "Saturday Night Live" in onda sulla NBC. Nel 2009 presenta, insieme a Platinette, la puntata pilota dello show "Scandalo al sole", in onda su Sky Italia. Nel settembre del 2009 sostituisce Maria Josè Lopez come volto femminile della stagione 2009/2010 di Controcampo, condotto da Alberto Brandi in onda su rete 4. Nel 2011 torna in tv come concorrente del talent "Lasciami cantare!", condotto da Carlo Conti. A dicembre del 2011 viene scelta da Alfonso Signorini per far parte del cast fisso del suo talk show, "Kalispéra!", come valletta. Dal 23 gennaio 2012 è impegnata in una sit com firmata Comedy Central intitolata Amici a letto. Nel maggio del 2012 torna in televisione come concorrente del nuovo talent-vip di Rai Uno "Punto su di te!", condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Dal 2013 al 2018, per cinque stagioni consecutive, è il volto femminile del talk calcistico di Italia 1 "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco", al fianco di Pierluigi Pardo. Ad agosto 2021 viene annunciata come nuovo volto di Sky Sport in qualità di ospite di Sky Calcio Club e conduttrice di Goal Deejay, il programma che chiude la tre giorni di coppe europee. Da settembre a dicembre su Rai 2 conduce anche il talent show "Missione beauty". Il 28 maggio 2023 è stata co-conduttrice della seconda puntata di "GialappaShow"su TV8.









Gli ex famosi

L'ex velina ha avuto diverse relazioni importanti, a cominciare da Daniele Interrante, ex tronista con cui è stata dal 2003 al 2006. Nello stesso anno ha conosciuto poi Bobo Vieri in Sardegna, con cui reserà fino al 2011, anno in cui avrà un breve flirt con Gianluca Vacchi.

Il matrimonio e il divorzio

Terminata questa frequentazione, dal novembre 2011 ha una relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng e il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, nasce il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. La coppia convola a nozze il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e resta insieme fino al dicembre 2020, dopo un periodo di separazione nel 2019. Un matrimonio fatto di alti e bassi il loro, che è poi giunto al capolinea. A tornare sulle vere motivazioni che hanno portato alla fine del legame è stato il calciatore a Il Corriere della Sera menzionando anche la sua fidanzata (ora diventata moglie) Valentina Fradegrada. «Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra». Con queste parole Kevin Prince Boateng volle fare chiarezza sulle motivazioni della sua separazione. «Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso.

La fine con Mattia Rivetti

Dopo la fine del matrimonio con Boateng, Melissa Satta si è frequentata con Mattia Rivetti, giovane (due anni meno di lei) e affermato imprenditore, nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario della Stone Island. La storia va avanti per un po' e la showgirl era pronta anche ad avere un figlio con lui. Poi a un certo punto si lasciano. Il motivo? Lei voleva andare a convivere e lui non si sentiva pronto.

La storia con Matteo Berrettini

La showgirl ha poi ritrovato l'amore con Matteo Berrettini, il tennista italiano tanto apprezzato dal pubblico femminile. A paparazzarli per la prima volta lo scorso anno ci aveva pensato il settimanale "Chi" di Alfonso Signorini. «Ci siamo conosciuti a Miami, a una cena di amici comuni. - aveva raccontato l'ex velina a Vanity Fair - Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo». Una storia, la loro, durata un anno, tra eventi, tornei e viaggi in tutto il mondo.

Berrettini-Satta, storia finita: dalla prima cena a Miami alle critiche per lo "scarso rendimento" del tennista, cosa è successo

Instagram

Il profilo Instagram di Melissa Satta (@melissasatta) è seguito da quasi 5 milioni di followers, con i quali condivide una serie di video e diapositive che la mostrano prevalentemente a lavoro e in alcuni momenti di vita quotidiana o assieme ai suoi colleghi. Da sempre amante di sport, ha praticato calcio a livello agonistico, ha giocato, infatti, nel Quartu Sant’Elena – sezione femminile; ha ottenuto la cintura marrone di karate e ha partecipato a competizioni a livello nazionale su Instagram condivide con i fan video pillole per allenamenti e alimentazione.

Le critiche per "brutta influenza" su Berrettini

Tra le "vittime" preferite dai fotografi, Matteo Berrettini e Melissa Satta sono finiti da subito al centro dei gossip. Dal primo avvistamento insieme al Forum di Assago, dove un anno fa la coppia era andata ad assistere alla partita di basket dell'Olimpia Milano, alle prime cene insieme, ogni istante della loro relazione è stato immortalato, fotografato e documentato. Un fatto, questo, ampiamente criticato dai fan dello sportivo, che più volte avrebbero accusato la showgirl di aver distratto il tennista dai suoi impegni. Sempre presente a bordo campo, Melissa Satta era stata infatti più volte criticata per la sua "cattiva influenza" sul tennista, al punto che lo stesso Berrettini era dovuto intervenire: «Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. L'amore non è una colpa». Dopo i numerosi ritiri del tennista dai tornei, però, le critiche aumentarono, trasformandosi in veri e propri insulti social. Un fatto, questo, che aveva profondamente scosso la showgirl, costretta a rispondere sui social: «Non sono solita fare questo tipo di video ma sto vivendo una situazione sui social surreale. Da mesi ricevo messaggi pieni di insulti. Messaggi di sessismo e bullismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, anche se amo avere la mia privacy. In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna e perchè il mio compagno vive un momento difficile lavorativo. Se magari fosse successo dall'altra parte? L'uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?». Accusata di "portare sfortuna", Melissa Satta aveva poi aggiunto: «Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Vorrei che i social vengano usati con maggiore responsabilità. Perchè odiare e offendere? Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e decidono di insultare qualcuno, oggi Melissa domani magari Francesca. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra nipote. Noi donne dovremmo unirci, dovremmo supportarci e gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili».

La fine dell'amore con Berrettini

È durato però poco più di un anno l'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Dopo i rumors degli ultimi giorni, il tennista romano ha dato oggi l'annuncio ufficiale, mettendo fine ai gossip intorno alla coppia. Rispondendo alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa da Montecarlo, dove sta proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo, il 27enne ha confermato le voci, annunciando la rottura con la showgirl: «Io e Melissa non stiamo più insieme. È stato un rapporto bellissimo, intenso. La devo ringraziare per il tempo trascorso insieme. Conserviamo una grande stima reciproca».