Si sveglia faccia a faccia con il ladro: «Stai zitto e non ti succede niente»

BELFORTE DEL CHIENTI - «Resta fermo e non ti succederà niente». Disavventura ieri mattina per una famiglia residente a Belforte del Chienti, vittima dell’incursione in casa di un gruppo di malviventi mentre stava dormendo. Oltre alla comprensibile paura, ci sono danni ancora da stimare, mentre sono stati sottratti beni in oro del valore di circa 4mila euro. Si tratta del secondo furto avvenuto nel giro di una settimana e sempre nelle prime ore della giornata.E' il secondo raid messo a segno in pochi giorni nella zona, è allarme tra i residenti. L’ultima irruzione è avvenuta nelle prime ore della giornata mentre ancora i residenti dell’abitazione stavano dormendo.