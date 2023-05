BELFORTE DEL CHIENTI Scende dal trattore per sistemare una anomalia, ma il mezzo lo travolge e lo uccide. Dramma ieri pomeriggio in un campo a Belforte del Chienti. Un anziano di 86 anni, di Tolentino, Umberto Bentivoglio, ha perso la vita per una tragica fatalità. Erano circa le 16.30 quando è scattato l’allarme nel campo di sua proprietà. La famiglia dell’uomo, non vedendolo rientrare, si è preoccupata ed è andata a cercarlo nel campo dove l’anziano si era recato per svolgere dei lavori. Il corpo dell’uomo, però, è stato trovato riverso a terra, vicino al mezzo agricolo. Subito sono stati chiamati i soccorsi e, nel volgere di pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118.

Inutili i tentativi di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’accaduto, anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe riscontrato una anomalia al mezzo agricolo, sarebbe sceso per sistemarlo, ma il trattore lo avrebbe travolto, uccidendolo. La notizia si è subito diffusa nel paese e anche a Tolentino dove l’anziano - ora in pensione - aveva fondato insieme alla moglie Teresa la società Pastitalia, ora lasciata in mano ai tre figli Edda, Liliana e Stefano. A marzo scorso, la famiglia è stata colpita da un altro grave lutto: la figlia Edda ha perso il marito Andrea Battistini, luogotenente dei carabinieri, in servizio alla Compagnia di Tolentino, stroncato da un male a 53 anni. Tanti i messaggi di cordoglio che già da ieri sera sono arrivati alla famiglia. Solo lunedì scorso un altro tragico incidente in un campo a Tolentino. Un anziano di 85 anni, Mario Merlini, ha perso la vita all’ospedale di Torrette ad Ancona dove era stato ricoverato dopo essere caduto dal suo trattore. Troppo gravi, anche in quel caso, i traumi riportati.