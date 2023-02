BELFORTE DEL CHIENTI - Un giovane di 26 anni è rimasto ustionato al volto e al torace mentre usava la fiamma ossidrica. E’ stato trasferito all’ospedale Torrette di Ancona. Il fatto si è verificato ieri mattina verso le 9 a Belforte del Chienti.

Il 26enne, stando a quanto riferito, stava usando la fiamma ossidrica a casa quando improvvisamente c’è stata una esplosione dell’oggetto che stava sistemando. Subito soccorso, è stato accompagnato in auto, da chi era con lui al momento dell’incidente, al punto di primo intervento dell’ospedale di Tolentino. Erano le 9.30 circa. Il medico, dopo le prime cure, constatate le sue condizioni, ha ritenuto opportuno trasferire il ferito all’ospedale di Torrette ad Ancona. Ecco, allora, che è stata allertata l’eliambulanza. L’elicottero è atterrato al campo sportivo dello stadio della Vittoria di Tolentino. L’eliambulanza tuttavia a causa di una avaria non è riuscita a ripartire. A quel punto il 26enne è stato accompagnato nel capoluogo in ambulanza mentre il campo sportivo per motivi di sicurezza, è rimasto chiuso ieri alle diverse attività sportive. Dal Comune hanno fatto sapere che l’impianto sportivo sarà riaperto non appena verranno risolte le problematiche che hanno interessato l’elicottero.