Belforte del Chienti, ubriaco insulta i carabinieri durante i controlli: stop ai domiciliari, torna in carcere

Nella settimana di Ferragosto i carabinieri della Stazione di Belforte del Chienti hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata nei confronti di un cinquantaseienne, già condannato e ammesso alla detenzione domiciliare. L’uomo, che dal mese di aprile stava espiando una condanna per il reato di lesioni commesso nel 2019, ha tenuto condotte ritenute non compatibili con la misura alternativa. In particolare in tre occasioni, nel periodo estivo, l’uomo aveva omesso di aprire il portone e di rispondere al telefono, ostacolando l’accertamento. E, poco prima di Ferragosto, è stato trovato in palese stato di ubriachezza ed aveva anche proferito ingiurie a carico dei militari. L’Ufficio di Sorveglianza di Macerata ha così disposto la sospensione della misura alternativa e l’uomo è stato tradotto al carcere di Fermo.