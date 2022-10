Truffa del pellet a Belforte del Chienti, lo ordina online (a prezzo stracciato) ma non gli viene mai consegnato: denunciato un giovane di Avellino

BELFORTE - I Carabinieri di Belforte del Chienti hanno denunciato una giovane di Avellino per aver indotto, con artifici e raggiri, a versare 650 euro mediante bonifico, per una fornitura di pellet, promesso a prezzo vantaggioso (su un noto sito di compra e vendita online) e mai consegnato. Analoga sorte è toccata a Tolentino a un uomo originario di Napoli, che ha indotto il denunciante a effettuare due bonifici su carta di debito aperta on-line per il noleggio di un’autovettura. I Carabinieri della locale stazione hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria.

I controlli



L’Aliquota Radiomobile, nel corso di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti effettuato in fascia notturna, ha controllato due giovani presso l’area attrezzata lungo le rive del lago delle Grazie, trovati in possesso di una dose di hashish e di una dose di marijuana per uso personale; oltre al sequestro della droga i due saranno segnalati alla Prefettura come assuntori.