Addio all’imprenditore Fausto Morichetti: era uno dei padri della calzatura

CIVITANOVA - Se n’è andato un altro dei padri della calzatura civitanovese. Fausto Morichetti aveva 66 anni. Da tempo stava combattendo con un male che ne aveva minato la salute generale. In particolare il cuore. Si era sottoposto a ben due delicati interventi cardiaci, uno a Milano e uno all’ospedale regionale di Torrette, quest’ultimo risalente ad un anno fa.La morte lo ha trovato nella tarda mattinata di ieri a casa, dove continuava a sottoporsi a cure mediche e dove poteva essere anche accudito dall’affetto dei suoi cari. Abitava in via Crescimbeni, in una costruzione napoleonica proprio accanto alla storica villa Eugenia. Morichetti aveva iniziato da giovanissimo a lavorare. Le sue prime produzioni, i sandali da uomo. Insieme al fratello Emidio Di Giuseppe (scomparso 6 anni fa) riesce ad affermarsi con innovative tecniche di costruzione. La prima fabbrica fondata è la Euroflex che successivamente diventa Dgm, il marchio più conosciuto dell’attività di Morichetti. Negli anni duemila l’azienda acquisisce altre fabbriche locali ed altri marchi, come Manifacture d’Essay e Ruggeri fino a diventare Dgm fashion group. Un altro dei suoi marchi era “Francesco Morichetti”. Ma la crisi, la morte del fratello e poi i suoi gravi problemi di salute, non hanno permesso all’azienda di continuare l’attività. Di sicuro nel mondo calzaturiero ed imprenditoriale della città (ma anche molto fuori dai confini di essa), Morichetti era conosciuto come uno spirito libero e anticonvenzionale. Rappresentava un po’ la “nouvelle vague” del settore. Amava profondamente la vita, per cui era personaggio anche fuori dalle fabbriche e dagli uffici, frequentando i locali e i ristoranti più in voga. Comunque il lavoro ha assorbito gran parte della sua vita.È stato anche molto vicino allo sport. Negli anni ’70 presidente della Cherubini, la squadra di calcio di Civitanova Alta, e poi per alcune stagioni sponsor della Civitanovese guidata da Umberto Antonelli.Aveva sofferto molto per la morte del fratello. Il suo funerale si terrà oggi pomeriggio alle 16 nel santuario di San Marone. Lascia la moglie Rachel Garcia, i figli Francesco, Sara, Nicole e Matteo, la sorella Daniela e gli adorati nipoti.