Veloci ed esplosivi, si fa così: tutti pazzi per la pliometria che aumenta allenamento e potenza

ANCONA- Veloci ed esplosivi. Movimenti concepiti così, per aumentare la potenza. Stiamo parlando della pliometria e cioè una tecnica di allenamento studiata in questo modo. Sono esercizi diffusi e praticati tra gli atleti di certo livello ma anche da tutti gli sportivi che intendono migliorare le proprie prestazioni e avere un corpo più che tonico. E con spessore muscolare, naturalmente. Non a caso, molti di questi esercizi sono stati introdotti anche nelle palestre e da tanti personal trainer. Per esempio, il salto verticale che alterna, in modo veloce, un allungamento muscolare e una contrazione concentrica. Insomma, il top per sviluppare al meglio le proprie potenzialità. La pliometria, dunque, è una pratica che migliora le performance e inserire alcuni di questi esercizi nella propria routine contribuisce a costruire un fisico esplosivo e resistente.

In cosa consiste

La contrazione plionetrica è molto usata non solo nella normale e nella preparazione agonistica ma anche nel crossfit proprio per potenziare la massa muscolare. Sono due le fasi che caratterizzano questa tecnica: allungamento e accorciamento. In un primo tempo, il muscolo si allunga e poi si accorcia in un tempo molto breve. In altre parole, questo tipo di allenamento consente di moltiplicare la capacità del muscolo di produrre un movimento potente in un tempo breve. Molti trainer e palestre inseriscono questi esercizi nella routine di allenamento . È ottimo, appunto, per il crossfit ma anche per i runner o per chi si prepara, magari, per una corsa ad ostacoli come la Spartan race. Si tratta di esercizi che fanno bene a tutto, in particolare a definire il corpo. Ma non solo per gli atleti ma anche per i semplici amanti di sport e palestre che intendono aumentare i muscoli e bruciare il grasso. Ma oltre a questo, la pliometria migliora anche la coordinazione e l'equilibrio, incrementa la forza e previene infortuni. E' uno stile di allenamento funzionale, che aumenta resistenza e potenza, si punta sulla qualità e non sulla quantità per ottenere risultati. Questo dipende anche dal fatto che si usa un contatto diretto con il carico utilizzato, anche quando si tratta solo del peso corporeo. E' dunque un dato di fatto: questa tecnica richiede molta energia, sono infatti esercizi intensi che hanno bisogno di un tempo di recupero sufficiente. Sulla modalità dell'allenamento, dipende dagli obiettivi e anche dal tipo di fisico: due a settimana sarebbero la media per evitare stanchezza.

Come funziona un allenamento

Questi esercizi possono essere inseriti in qualsiasi allenamento e non necessitano di attrezzature specifiche. Ecco perché che si possono fare anche a casa. Nella lunga lista, alcuni sono il top e sono funzionali. Come saltare con la corda che significa bruciare circa da 667 a 990 calorie l'ora con un ritmo di 120 salti al minuti: sono tanti ma si fa. E' un esercizio che fa bene a tutto il corpo. c'è poi la corsa con le ginocchia alte, gli affondi esplosivi con salto , gli squat jump e cioè classico squat con il salto esplosivo e il jumping jack, uno degli esercizi di riscaldamento più usati partendo da una posizione eretta con piedi uniti e braccia lungo i fianchi. C'è anche il mountain climber ottimale per bruciare grassi con il pollice a terra mentre si porta avanti il ginocchio, e il jump frog un salto in lungo dalla posizione accovviata, si salta staccando entrambe le gambe.