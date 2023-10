Osimo, Umani Ronchi è la cantina dell'anno 2024: Gambero Rosso consegnerà il premio

Umani Ronchi è la "Cantina dell'Anno 2024"del Gambero Rosso che domenica 15, in occasione della presentazione della Guida Vini d'Italia, consegnerà alla storica azienda vitivinicola con sede a Osimo il premio speciale Cantina dell'Anno 2024. È la prima volta che questo ambito riconoscimento viene attribuito a una realtà marchigiana. «Siamo particolarmente soddisfatti esulta il ceo Michele Bernetti - Il riconoscimento di Cantina dell'Anno premia il nostro percorso, la nostra storia, le nostre scelte, e conferma il ruolo di Umani Ronchi tra i grandi marchi del vino italiano». «Una vitalità complessiva che non si ferma ai soli aspetti vitivinicoli» scrivono i giudici del Gambero che hanno orientato il loro sguardo su tutto il progetto complessivo non mancando di celebrare una storia di famiglia iniziata oltre 60 anni fa con Massimo Bernetti, padre di Michele, e il suocero Roberto Bianchi. E sarà davvero una domenica difficile da dimenticare per la famiglia Bernetti visto che gli assaggiatori del Gambero hanno anche attribuito i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida, al Vecchie Vigne Historical 2018, un Verdicchio luminoso e raro che si svela dopo 5 anni di affinamento. «Un vino che riflette progettualità, intuizione, ricerca, desiderio di esprimere le tante sfaccettature di un territorio e di un vitigno. Tutti elementi che raccontano identità e cultura d'impresa prosegue Bernetti - Continueremo a lavorare in questa direzione, con ulteriori consapevolezze, spinte, e la certezza di avere una grande azienda famiglia, con un capitale umano straordinario, senza il quale non si possono raggiungere obiettivi grandi e ambiziosi».Umani Ronchi è un'azienda familiare storica del vino italiano che ha saputo coniugare bellezza dei territori - Marche e Abruzzo - conoscenza, tecnologia, visione e attitudine all'innovazione. Un percorso virtuoso, guidato da Michele Bernetti (Ceo) e suo papà Massimo Bernetti (Fondatore) che ha trovato conferma nei riconoscimenti della critica enologica nazionale e internazionale fin dal 1997, anno in cui il Pelago 94 vinse l'International Wine Challenge di Londra" e venne decretato come "Migliore Vino Rosso Mondiale dell'Anno". Il 2012 è stato l'anno del Verdicchio Vecchie Vigne, premiato da Gambero Rosso come " Vino Bianco dell'Anno". Nel 2020 Wine Spectator ha eletto Umani Ronchi tra le Migliori Cantine d'Italia, infine il Premio Speciale "Cantina dell'Anno 2024" di Gambero Rosso. Un cammino graduale sempre orientato alla cura e alla valorizzazione del comprensorio agricolo e del patrimonio culturale aziendale. Del riconoscimento alla Umani Ronchi si è complimentato il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni.