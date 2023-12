Scintillanti e glamour le unghie per le feste. Rosso, verde e oro colori trendy con l'argento che fa sempre da sfondo

ANCONA Arriva il Natale e loro, nostre signore unghie, impazziscono alla sola idea di agghindarsi per l'occasione. Tra rosso, verde, oro, la fantasia regna sovrana con l'argento che farà da sfondo a queste festività. Possono essere monocolore o nail art estrose, comunque vada, devono brillare di luce propria. Le tendenze viaggiano così su mille canali. Vediamole assieme.

I new look

Si accende l'albero e anche le unghie emanano splendore con effetti scintillanti e luminosi e con i disegni d'occasione come quelli di Babbo Natale, le renne, i re magi ma anche i bastoncini di zucchero o i fiocchi di neve. Oltre ai colori classici, in questo periodo dell'anno vanno di moda anche tonalità più audaci come il blu notte, il viola, il grigio e il nero. Non mancano, naturalmente, i colori come il rosa, dal nude fino alla shade opaca. E poi, ci sono le decorazioni, le strisce di glitter per una manicure molto speciale ma di classe. Se poi vogliamo entrare nei dettagli delle decorazioni natalizie, ricordiamo che sono un must per le unghie in questo periodo. Di cosa stiamo parlando? Di Babbo Natale in tutte le sue forme ma anche di omini di pan di zenzero o palline natalizie. E naturalmente, gli alberi di Natale: le decorazioni possono essere realizzate a mano con smalto o gel oppure si possono acquistare già belle e pronte.

La tendenza art 3d

Per chi invece preferisce un look più semplice, si può scegliere una manicure monocromatica con un singola decorazione che potrebbe essere un piccolo fiocco rosso o una stellina dorata o un cappellino da Babbo Natale. Per un look più sofisticato, si può puntare su manicure con più decorazioni come un albero di Natale.

No, non è una novità del momento, si tratta di un trend già in cima alla classifica dei preferiti per questo autunno e cioè l'aggiunta di elementi tridimensionali che possono andare dai piccoli fiocchi di neve alle renne natalizie stilizzate. In questo modo, l'arte delle unghie 3D consente di dare vita ad un effetto piacevole e anche divertente oltre di classe e molto innovativo. Ecco allora che gemme, perline e charm possono davvero trasformare le nostre unghie in una sorta di opera d'arte molto particolare. Se volete fare tutto da sole, magari alcuni, importanti, suggerimenti possono essere utili per realizzare un lavoro fatto bene per le mani. Innanzitutto, è bene utilizzare smalti o gel di buona qualità che durino a lungo e non si rovinino, quindi applicare uno strato di base per proteggere le unghie e migliorare la durata, poi applicare due o tre strati di smalto per ottenere un colore uniform. infine, concludere la manicure con un top coat per proteggere lo smalto e conferirgli un finish brillante. Guardando la forma, se le unghie a stiletto e quelle a ballerine restano super gettonate e amatissime, le più raffinate sono senza dubbio le unghie ovali: femminili senza essere troppo invadenti, eleganti e glamour quel tanto che basta senza contare che valorizzano tutti i tipi di mani e unghie.