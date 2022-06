L’Arengo installa occhi colorati per proteggere il centro storico. Pronti 6 varchi elettronici con nuovi sistemi operativi

ASCOLI - L’Arengo cambia rotta sul sistema cittadino dei varchi elettronici e decide di ricorrere a 6 nuovi “occhi” altamente tecnologici, al posto di quelli datati e spesso guasti attualmente in uso, per controllare meglio le zone a traffico limitato del centro storico.

Ma, al tempo stesso, apporterà qualche modifica, come lo spostamento dell’attuale telecamera su via Bonaccorsi in via Tribù Fabia e potrà gestire un grande led per ogni varco che si colorerà di rosso e verde per indicare se sia attivo o meno, ma soprattutto cambiare in qualsiasi momento fasce orarie e fornire informazioni a tutti i cittadini sull’orario di utilizzo di ogni specifico varco. Un passo avanti, dunque, per una città che, in linea con l’indirizzo più volte ribadito dal sindaco Marco Fioravanti, viaggia – cantieri permettendo – verso un centro più pedonale e accogliente in certe fasi della giornata o giorni della settimana.



Ripartendo dalla scelta fatta da tempo dell’attivazione di zone a traffico limitato, con l’idea di migliorare con la presenza ridotta in certe zone di veicoli a motore, con ricadute positive per vivibilità e sicurezza, adesso l’Arengo fa un altro passo avanti questa direzione. E, dopo essere salito dai due varchi elettronici iniziali agli attuali sei predisposti in centro, in questa fase si è deciso di fare un salto di qualità e puntare su sei nuovi video-impianti stradali all’avanguardia e con diverse funzionalità in più. Una scelta che si basa si molteplici motivazioni: ad esempio, per il fatto che il sistema attuale di varchi elettronici risulta datato ed obsoleto e che il varco “Carmine”, installato all’inizio di corso Mazzini est, risulta guasto da due mesi e non è stato possibile ripristinarne la funzionalità. Tenendo conto anche che il contratto di noleggio di 5 degli attuali varchi è scaduto, mentre per il varco di via dei Tessitori è in scadenza per il 31 dicembre 2022.



La nuova rete dei varchi elettronici che l’Arengo installerà in centro - d’intesa con la ditta Maggioli fornitrice anche degli impianti attuali e voluta dal sindaco in raccordo con l’assessore al traffico Giovanni Silvestri e alla comandante della polizia municipale Patrizia Celani - saranno evoluti tecnologicamente e in linea con le nuove linee guida del ministero in materia di Ztl. E saranno posizionate nuove telecamere, pannelli a messaggio variabile ed applicativo software. I pannelli a messaggio saranno del tipo multicolor con possibilità di emissione del messaggio di consenso al transito di colore verde, mentre il messaggio di divieto di transito sarà di colore rosso. Inoltre sarà possibile emettere i vari messaggi in duplice lingua in modo da essere comprensibili anche da visitatori provenienti dall’estero. Infine, cogliendo l’occasione dell’installazione dei nuovi varchi, l’Arengo ha deciso che spostare il varco attualmente in via Bonaccorsi all’ingresso di via Tribù Fabia.



