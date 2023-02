PESARO - La città si prepara al Carnevale dei ragazzi che domani, domenica 19 torna per la sua 66esima edizione a partire dalle 15.30 circa. Sfilate in strada, lancio di dolciumi e il discorso di Rabachen accompagnato dalla signora Cagnera subito prima di proclamare il gruppo in maschera più bello.

L’edizione precedente risale 2020 ha segnato l’ultimo momento di festa e convivialità prima dei terribili mesi del lockdown e i due anni di stop. C’è voglia dunque di tornare a mascherarsi anche se non tutto sarà come prima. Sono 8 le parrocchie che parteciperanno più due gruppi esterni che sfileranno (furono 13 nell’ultimo carnevale). Solo 1 carro previsto, quello della parrocchia di San Martino, tutti gli altri hanno preparato sfilate in maschera. Lo stop di due anni dovuti alla pandemia, la sempre minor presenza di persone con la competenza per realizzare e addobbare i carri e la sempre maggiore difficoltà a trovare capannoni e spazi per il deposito, hanno portato quasi tutti a scegliere di sfilare in maschera a piedi. Saranno presenti le parrocchie di Cristo Re con “Facciamoci strada”; S.Maria di Loreto con “Finalmente torniamo a volare”; San Martino con “Il Mare di San martino”; il Gruppo Torraccia propone “Lady Gaga al carnevel de Pesre” mentre la parrocchia di San Carlo racconterà “C’era una volta nel bosco”.



Il Sacro Cuore di Soria diventerà “La Famiglia Addams” mentre sono in società Cattabrighe e San Pietro in Calibano con “An dì c’an è bon”. La parrocchia di San Fabiano di Villa Ceccolini ha inventato “l’App del contadino” mentre i due gruppi esterni sono Emme Esse Eventi con il tema “Come nelle favole” e la Roller Pesaro con le “Rotelle fuori posto”. Due i giro previsti e resta invariato il percorso che vede punto di partenza e di arrivo piazzale Carducci. La sfilata attraverserà viale Gramsci, farà un giro su una parte di piazzale Matteotti per imboccare via Cialdini e tornare verso il Carducci da via Manzoni.



Il Carnevale dei ragazzi è come sempre organizzato dall’Arcidiocesi di Pesaro con il Comitato organizzatore che supporta le parrocchie formato da Filippo Leonardi, Thomas Nobili, Alberto Serrani, Albino Calcinari e Annamaria Petrilli.



A loro si aggiungono anche altre figure per un aiuto indispensabile tra le quali Tiziano Paganelli che cure le pagine social. Gli organizzatori invitano anche ad acquistare i biglietti della Lotteria abbinata (estrazione il 6 marzo negli uffici comunali di via Manzoni 341.



Come ogni anno il Carnevale è reso possibile anche grazie al contributo delle numerose realtà di volontariato. Lo sottolinea lo stesso Thomas Nobili, in veste anche di presidente della Delegazione provinciale Csv di Pesaro e Urbino «Ci tengo a ringraziare tutti quelle realtà, associazioni e persone che hanno contribuito a organizzare la sfilata e che per domenica sono impegnati durante il suo svolgimento». Auser, gruppo Scout, personale della Croce Rossa e della Protezione civile. La viabilità, anche in vista del mercato cittadino che si svolgerà durante la mattinata in piazzale Carducci sarà come sempre gestita dalla Polizia Municipale.