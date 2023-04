Armocromia: la teoria sull'analisi dei colori che ha conquistato Elly Schlein. Ecco come funziona

«Dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista». Una frase rilasciata al giornale Vogue e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto impennare le ricerche sui principali motori. L’armocromia, o analisi del colore, è una teoria che si occupa di identificare quali sono i colori e le loro sfumature che meglio si addicono a qualcuno. Nell'analisi rientrano il tono della pelle, la tinta dei capelli e quella degli occhi, così da individuare quali sfumature cromatiche siano più o meno lusinghiere nei confronti di quella persona.

La genesi del termine

L’armocromia ha iniziato ad assumere particolare rilevanza a partire dagli anni Trenta del Novecento, quando, con l’avvento del cinema a colori, le costumiste di Hollywood iniziarono a dare maggiore importanza alle combinazioni cromatiche tra il fisico degli attori e delle attrici e quello che indossavano, senza tralasciare gli abbinamenti tra abiti e accessori. Per l’armocromia attuale, però, bisogna aspettare gli anni Settanta quando la cosmetologa statunitense Bernice Kentner, con il suo libro Color me a Season, categorizzò le sfumature di colore in quattro palette. Una per ciascuna stagione dell’anno. In tempi più recenti, l’analisi del colore ha suscitato l’attenzione di un numero sempre più ampio di persone aiutate anche dall'applicazione creata da Rossella Migliaccio che, attraverso alcuni test, invita a individuare la propria palette.