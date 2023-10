Pane Nostrum entra nel vivo: Senigallia accoglie l'autunno tra iniziative, degustazioni e show cooking

Entra oggi nel vivo la ventesima edizione di "Pane Nostrum". Senigallia accoglie l'autunno con un interessante programma dedicato all'arte bianca: masterclass didattiche, incontri a tu per tu con gli esperti dell'arte della panificazione, varie dimostrazioni dei Maestri italiani, show cooking e degustazioni. Organizzato da Confcommercio Marche Centrali e Cia Provincia di Ancona, con il supporto del Comune di Senigallia, Regione Marche, Camera di Commercio Unica delle Marche, "Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati", si presenta come un evento unico nel suo genere, con l'ambizione di coinvolgere professionisti, amatori e appassionati del settore.

La manifestazione

Il cuore pulsante della manifestazione, infatti, sarà il Foro Annonario, ma altri luoghi particolarmente vivi saranno piazza Manni, piazza Simoncelli e l'ex pescheria del Foro Annonario. Sono, inoltre, ben 4 le aree tematiche predisposte: l'Area Masterclass, presso cui si svolgeranno corsi e laboratori di approfondimento tenuti da esperti e rivolti ai professionisti del settore dell'arte bianca; il Salotto dei Maestri, nell'ex-pescheria del Foro Annonario, dove si svolgeranno convegni di settore, presentazioni di progetti ed eventi editoriali; la Temporary Bakery, uno spazio comune per demo e show cooking al centro del Foro Annonario, dove gli spettatori potranno assistere al susseguirsi delle dimostrazioni dei Maestri; l'area Fiera, suddivisa in area B2C (distribuita sulle due piazze attigue al foro annonario, dove si potranno acquistare e scoprire prodotti finali di panificatori e pasticcieri) ed in area B2B (in piazza Simoncelli e dedicata alle materie prime, agli ingredienti, ai macchinari e alle attrezzature). Quest'ultima è la novità dell'anno ed è stata voluta per poter dare risposte concrete agli imprenditori del settore che ogni giorno lavorano ed investono in prima persona per offrire prodotti sempre più interessanti. «Siamo emozionati per questa ventesima edizione - dichiara Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche Centrali - che segna un vero e proprio punto di svolta con il passato. Questo evento tocca ormai in maniera completa i vari aspetti del mondo dell'arte bianca e, pur essendoci ancora molta strada da fare, desideriamo farlo diventare un luogo di confronto dibattito e discussione per tutto il mondo della panificazione, pasticceria e pizzeria, senza dimenticare, ovviamente, la ristorazione dove ormai l'arte bianca è parte integrante di quasi tutte le brigate». Numerosi gli ospiti illustri previsti, come lo chef stellato e presidente Fipe Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, il maestro pizzaiolo e personaggio televisivo Renato Bosco, Antonio Lamberto Martino, divulgatore tra i maggiori esperti italiani di tecnica della panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef al ristorante Uliassi, il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua, Pietro Quercia, Danila Ercole, Lucia Garbini.