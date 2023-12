ANCONA Eventi e ponte dell’Immacolata. Un match vincente che ha riempito gli hotel della città. Il riempimento nelle strutture ricettive locali è stato quasi al 100%, in alcuni casi si è registrato il sold out per questo weekend. Per gli operatori non solo una boccata d’ossigeno, ma una vera e propria iniezione di fiducia verso le festività natalizie. Le aspettative sono alte. A dimostrarlo anche il volume di prenotazioni che stanno arrivando per il Capodanno. Ancora le ultime camere libere, ma il tutto esaurito è dietro l’angolo. Anche in questo caso, secondo gli imprenditori dell’hospitality, il motivo di tutto questo movimento sul 31 dicembre è il ritorno di un grande evento di piazza.



L’attrattiva



«Per il weekend appena trascorso siamo stati al completo» conferma Paolo Tiengo, direttore del Grand Hotel Palace. «Oltre ai turisti che hanno approfittato del ponte, abbiamo avuto un’utenza veicolata dall’evento sportivo al Palaindoor» spiega. Si tratta della Seconda prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di Fioretto. Gara under 14 che ha portato ad Ancona 800 atleti da tutta Italia, con famiglie al seguito. Ma non solo. «Questi sono stati i giorni anche del festival Corto Dorico, con cui lavoriamo sempre bene» aggiunge Tiengo. «La ricetta vincente? Eventi di carattere nazionale per attirare turisti anche durante le festività» afferma Lorenza Castellani, titolare del Grand Hotel Passetto. L’albergatrice fa un raffronto col passato: «Rispetto agli altri anni, questo ponte è andato meglio». «Non ricordo così tanta gente nel mio hotel nello stesso periodo l’anno scorso» conferma Danilo Cecconi, titolare del Concorde. «Bisogna creare più eventi e opportunità per attirare i turisti - continua -, ma mi sembra che si stia andando in questa direzione».



Il trend



A constatare un trend in crescita, anche Eugenio Gallo amministratore delegato della società Gest Group che gestisce una serie di hotel nel territorio, tra cui il City nel centro di Ancona. «Nell’ultimo anno abbiamo registrato in città un aumento delle presenze intorno al 10-15% - afferma -. Per queste festività ci troviamo ad un riempimento che, al momento, supera l’80%». A tenere su il morale degli albergatori la tendenza che si sta riscontrando lungo il periodo natalizio. «In realtà si è tornati a lavorare bene in questo periodo con la fine del Covid» specifica Castellani.



La sfida



Ma complice dell’impennata di richieste è anche il Capodanno di Ancona. La rentrée dello show di piazza con artisti nazionali (Ex-Otago e Max Giusti) ha fatto crescere la domanda. «Per il 31 dicembre siamo al completo - afferma Cecconi - stiamo rifiutando le prenotazioni». «Quest’anno, per la prima volta, faremo un evento con cenone e dj set aperto alla città - continua la titolare del Grand Hotel Passetto - e fioccano le richieste». Insomma, si è rimesso in moto un sistema che sembrava cristallizzato da qualche tempo. La spinta degli eventi in città ha sicuramente dato un nuovo slancio al turismo. La partita è appena cominciata. La vera sfida sarà sulla prossima primavera-estate.