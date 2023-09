ANCONA Una vetrina aperta sul Corso, dalla quale usciranno prelibatezze della cucina romana da gustare passeggiando per strada, ma anche comodamente seduti al tavolo. Verrà inaugurata venerdì, giusto in tempo per partecipare alla grande festa della Notte Bianca, Bottega Garibaldi, street food dall’impronta prettamente capitolina, che servirà la classica pinsa romana (al piatto, al taglio in formato rotondo o ripiena), come pure taglieri con salumi, formaggi, frutta, miele e marmellate, accompagnati da uno spritz, da un boccale di birra o da un calice di vino.

I lavori



Prende il posto della storica cartoleria La Bottega dello Scolaro e arriva dopo quasi un anno di lavori che hanno portato alla ristrutturazione totale degli ambienti, col rifacimento del solaio, la creazione di un bagno attrezzato per i disabili e la finestratura della vetrina, che consentirà di effettuare il servizio direttamente in strada. Ma attenzione: sarà qualcosa di molto di più di una pizzeria al taglio. È infatti previsto che il locale si doti di tavolini esterni che consentiranno di servire, con orario no-stop dalle 11 fino a tarda notte, aperitivi, pinse al piatto, dolci e caffè, come un vero e proprio bar, ristorante, pinseria.



L’altra novità



Ha invece già cominciato la propria avventura, in piazza Pertini, Mascolo, attività di ristorazione che propone il vero panuozzo di Gragnano, tipico pane pizza preparato in Campania, oltre ad hamburger, fritti, insalatone, taglieri e primi piatti. «Noi siamo originari della Campania – fa sapere Giulia Vingiano, che gestisce il locale insieme alla propria famiglia – e volevamo portare ad Ancona, dove abbiamo abitato per tanto tempo prima di trasferirci a Camerata Picena, qualcosa che appartenesse alle nostre origini. Il panuozzo lo fanno anche altri, ma quello originale l’ha inventato la famiglia Mascolo, che poi ha dato vita a questo franchising».

L’inaugurazione è avvenuta venerdì ed è stato subito un successo. «È arrivata tanta gente. C’era molta curiosità. Speriamo continui così. Per la Notte Bianca abbiamo grandi aspettative». Una settimana prima, il 22 settembre, in corso Garibaldi è stato aperto al pubblico il nuovo punto vendita della gioielleria Stroili, sorto al posto del negozio di abbigliamento Desigual. «La strategia del gruppo francese Thom, che detiene il marchio Stroili e che possiede oltre 400 negozi in Italia e mille in Europa, è quella di sbarcare nei corsi principali di tutte la maggiori città Italiane – spiega la store manager Marzia Consagro -. Nelle Marche finora Stroili era presente a Civitanova, che raccoglie la clientela del sud della regione, e a Senigallia, proiettata verso nord. Mancava un punto vendita al centro e Ancona era l’approdo naturale».



Tornando al settore food, è ormai imminente l’inaugurazione, nei locali precedentemente occupati dallo spazio incontri della libreria Fogola, in piazza Cavour, della nuova sede di Lumière Bottega Pop, in arrivo dalla Galleria Dorica. Ed entro la metà di ottobre dovrebbe completarsi un altro trasferimento: quello di Elvì Vineria Creativa da via Matteotti in via del Cardeto, di fianco al tribunale. Negli stessi giorni dovrebbe riaprire l’enoteca bistrò Vino al Vino di via Astagno sotto la nuova gestione di Matteo Graziosi. Ma ci sono anche altre novità in arrivo. In via Leopardi gli spazi che ospitavano il negozio di abbigliamento e articoli da regalo Kaki & Me sono pronti ad accogliere un temporary shop di abbigliamento, calzature e accessori uomo targato Stockland. In via Castelfidardo cambia l’insegna, ma non la tipologia di prodotto. Il negozio di telefonia S1Mone sarà sostituito a breve da un punto vendita della Tim.