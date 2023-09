Ancona, pauroso scontro tra tre auto, una si ribalta in mezzo alla strada: quattro feriti

ANCONA – Schianto da paura questa mattina in via della Madonnetta. Si sono scontrate tre auto, una delle quali si è ribaltata in mezzo alla strada. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, è intervenuto il 118 insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Il bilancio è di 4 feriti, portati tutti in codice di media gravità all'ospedale di Torrette: tra loro, un uomo di 52 anni e la moglie 48enne, soccorsi dalla Croce Rossa. Gli altri pazienti sono stati soccorsi dalla Croce Gialla. L'incidente, su cui indaga la polizia locale, sarebbe stato provocato da una mancata precedenza.