SENIGALLIA Dopo Madeira, Senigallia è stata scelta per ospitare l’European Travel Agent Forum dagli Usa. Si svolgerà dal 12 al 15 novembre, come annunciato nel sito dell’evento dove fa bella mostra di sé un’immagine della Rotonda a mare. E’ di venerdì l’appello di AssoHotel Confesercenti di investire sul mercato estero per salvare il turismo e già dall’inizio dell’estate il Comune era al lavoro per questa vetrina internazionale.

L’annuncio



«Terminata l’estate faremo un incontro come richiesto dal presidente di AssoHotel – spiega il sindaco Massimo Olivetti – insieme a tutte le associazioni di categoria per fare il punto e sviluppare insieme nuove strategie. Concordo sul fatto che abbiamo bisogno di intercettare il mercato estero, di fatti già a giugno abbiamo chiuso un accordo per ospitare L’European Travel Agent Forum dagli Stati Uniti d’America, progettato per coinvolgere selezionati venditori di viaggi e turismo del Nord America con i leader internazionali dell’industria dei viaggi». A giugno c’è stato il sopralluogo degli organizzatori americani Antonio Lucente Stabile, presidente di Bellavista Tours e Jim Cloonan, ceo di Travel MKTG Group. Il contatto è arrivato grazie al consulente per il turismo del Comune di Senigallia, Riccardo Strano.

«Abbiamo avuto l’occasione di conoscere le Marche e in particolare Senigallia grazie al caro amico Riccardo Strano, già direttore generale per il Nord America a New York dell’ente nazionale turismo d’Italia – spiega Antonio Lucente Stabile presidente di Bellavista Tours -. Insieme abbiamo organizzato l’Italy Travel Promotion Council negli Usa dove sono rappresentati i più importanti tour operator americani specializzati sulla destinazione Italia». Con l’European Forum dei travel agents americani e tour operator internazionali, che verranno a Senigallia e nelle Marche, sarà l’occasione per far conoscere e meglio approfondire l’offerta ricettiva, le bellezze e i prodotti tipici del territorio. Il sopralluogo in città è stato fatto insieme a Riccardo Strano e Simonetta Romagnoli, presidente di Senigallia Incoming.

«Abbiamo deciso di organizzare il forum a Senigallia con l’obiettivo è di far innamorare i travel agents americani delle Marche – prosegue il presidente di Bellavista Tours - e portare tanti turisti dagli Usa». Il forum si svolgerà dal 12 al 15 novembre ma i tour operator saranno in città dal 9 al 16 novembre. Ci saranno una serie di incontri operativi, seminari rivolti all’industria dei viaggi internazionali e visite guidate di familiarizzazione con il territorio della Regione Marche per conoscere le bellezze ambientali, le produzioni tipiche e le caratteristiche dell’offerta ricettiva.



La pubblicità di Senigallia, della Rotonda a mare e di tutto il territorio dei castelli assieme ad altre importanti località turistiche delle Marche, è in parte già presente sui siti internet americani dell’organizzazione. E’ prevista la partecipazione di circa 150 venditori di viaggi operativi negli Stati Uniti e oltre 60 tour operator internazionali. Complessivamente sono attese almeno ottocento presenze nelle strutture ricettive cittadine.