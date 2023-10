“Visione Sicurezza” al Misano World Circuit Marco Simoncelli: le infrastrutture connesse e sostenibili

MISANO - “Visione Sicurezza” - il “community event” che dal 2020 mette in rete i protagonisti di strade e ferrovie - è stato organizzato all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli ed ha avuto come focus principale il tema delle “connessioni” tra strade e ferrovie, tra progetto e cantiere, tra cantieri e viabilità, tra infrastrutture e automotive, tra opere esistenti e nuove opere, tra passato, presente e futuro, tra sicurezza, ecosostenibilità e innovazione.

Dopo il saluto di benvenuto del sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e dei principali esponenti delle organizzazioni del settore (dall’Aiscat, gestori autostradali, all’Anceferr, imprese ferroviarie, passando per Ansfisa Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture, Agid Agenzia per l’Italia Digitale, Piarc Associazione Mondiale della Strada e Siteb Strade Italiane e Bitumi), esperti, istituzioni e manager della filiera infrastrutture si sono confrontati, in una tavola rotonda durante la mattinata, ragionando su come si costruiscono sinergie, ottimizzazioni operative e lavoro di squadra, in funzione di uno sviluppo di tutto il settore dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità.

Visione Sicurezza, innovazione e sostenibilità per rilanciare le infrastrutture

È così emerso quanto le varie connessioni all’interno del sistema infrastrutturale siano importanti sotto molti punti di vista.

Per Domenico Capomolla (Direttore Anfisa, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) le connessioni si attivano anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e supporto agli Enti territoriali per stimolare e promuovere l’adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza, anche in ottica di previsione e gestione di dissesti idrogeologici.

Alla tavola rotonda della mattinata si è affiancato, sempre all’interno del Circuito di Misano, la riproduzione di un quartiere di un’avveniristica città fatta di cupole geodetiche, con aree interne ed esterne, sostenibili e ad altissima innovazione dove si sono svolte prove antincendio, montaggi di centine, guard-rail illuminati, barriere antirumore di ultima generazione e tanto altro, grazie alla partecipazione di più di 40 aziende del settore.

«Cosa dobbiamo fare è chiaro a tutti: dobbiamo migliorare, quantitativamente e qualitativamente, le nostre reti infrastrutturali, superando l’antico dualismo grandi opere versus manutenzioni e puntando ad alzare sempre di più il livello della sfida – hanno sottolineato i ceo dell’organizzatore Vision, Irina Mella Burlacu e Giorgio Mannelli. Visione Sicurezza, quest’oggi, ha voluto lanciare un messaggio forte sul “come” raggiungere questi obiettivi: puntando sui driver della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità, quale tessuto connettivo delle opere nuove o rimesse in efficienza. E soprattutto puntando sulla competenza e la passione delle persone, e sulle nuove tecnologie, che ci permetteranno, oltre che di fare bene, anche di fare presto, di cui il nostro claim ‘inspired by speed’, perché non c’è un minuto da perdere».

Come da tradizione, sono state poi organizzate durante la giornata le esperienze di guida in pista con fuoriserie a cura di Invictus Corse e motocicli a cura di Ducati Rimini, oltre a numerosi momenti di networking e socialtime.