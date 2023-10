ANCONA Riflettori puntati su Ancona. Il capoluogo dorico è stato scelto per ospitare il prossimo G7 Salute, calendarizzato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2024. Un appuntamento di caratura mondiale senza precedenti per la città e per le Marche, strappato alla Puglia fino a ieri favorita. I ministri della Salute di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Usa, Canada e Giappone si confronteranno sulle tematiche più calde del settore all’ombra del Conero. Nello specifico, i focus del prossimo G7 Salute si concentreranno su prevenzione e One health, ovvero il modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse su cui stanno scommettendo la Commissione europea e le organizzazioni internazionali.



Le opzioni



Per Ancona, rappresenterà un palcoscenico eccezionale: per tre giorni i ministri dei sette Paesi, con le loro delegazioni, saranno ospiti di una città e di una regione tanto belle quanto sconosciute. E potrebbero essere presenti anche i rappresentanti di Ucraina e India, potenziali Paesi ospiti della tappa dorica del G7. Per definire più nello specifico la location del vertice, venerdì 27 verranno fatti i sopralluoghi dei siti papabili da parte dei commissari governativi. Si parla della Mole Vanvitelliana, uno dei monumenti simbolo della città: molto istituzionale, ha già ospitato lo scorso luglio la trilaterale tra i ministri degli Affari esteri di Italia, Slovenia e Croazia. Un evento su scala molto ridotta rispetto al G7 Salute, ma comunque un precedente recente. Si vagliano però anche altre opzioni, come quella di utilizzare uno degli hotel più celebri di Portonovo.

Logistica e sicurezza



A livello logistico e di sicurezza, sarebbe forse più facile da gestire: basterebbe chiudere la strada a monte per tre giorni e mettere pattuglie di guardia. E se il vertice fosse ad ottobre, non creerebbe neanche grandi disagi alla stagione balneare. La Mole è invece, di fatto, nel cuore della città e a due passi dalla dogana del porto; più complicato gestire la situazione, posto anche che lo scalo, come tutte le infrastrutture, è considerato area sensibile. Ma comunque non infattibile. In entrambi i casi, Ancona potrebbe finalmente avere una ribalta internazionale, iniziando anche a dimostrarsi all’altezza del ruolo di capoluogo di regione. Ma dovrà farsi trovare pronta perché ospitare un evento del genere è tanto un onore quanto un onere. L’ultimo G7 Salute - il primo dopo il blocco imposto dal Covid - è stato ospitato da Nagasaki e si è tenuto tra il 19 ed il 21 maggior scorsi. Ora tocca all’Italia e il ministero della Salute, di concerto con il resto del Governo, ha impostato le coordinate del navigatore su Ancona, individuata come location più idonea, salvo ripensamenti last minute. Una vetrina inaspettata per una regione ancora troppo relegata ai margini.