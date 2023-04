SANT'ELPIDIO A MARE - Bretella Civitanova Marche-Sant’Elpidio a Mare (frazione Bivio Cascinare), il sindaco Alessio Pignotti scrive al presidente della Regione Francesco Acquaroli. «Dal mese di settembre 2022 abbiamo incontrato in più occasioni sia la parte tecnica che la parte politica per discutere dell’ipotesi di percorso rappresentato nello studio di fattibilità regionale».

Due soluzioni

«Malgrado siano state prospettate alla Regione due soluzioni migliorative per la comunità, una con un tragitto più a valle e una più a monte rispetto alla proposta, la Regione pare stia proseguendo in un’ipotesi progettuale che ci preoccupa in quanto fortemente impattante sia a livello urbanistico che ambientale. Ho voluto chiedere un ulteriore incontro per sottoporre nuovi e diversi tracciati. Inoltre, auspico che venga organizzato un incontro con la cittadinanza interessata».