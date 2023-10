Le labbra a lucido con nutrienti lip oil: la loro texture è speciale e tutta da scoprire

ANCONA Le nostre signore labbra? Vere regine da coccolare. Ed ecco, allora, che per tirarle a lucido possiamo usare i lip oil. Nutrono, danno colore e perfino rimpolpano. Ai più conosciuti, sono ormai insostituibili. Adatti a qualsiasi età, cerchiamo di capire come sia possibile utilizzarli nel miglior modo possibile considerando che, tra l'altro, sono un ottimo strumento di make up. Insomma, mai senza nella nostra skincare routine. Il leit motiv è sempre lo stesso: prevenire è meglio che curare e, dunque, anche con le labbra occorre applicare i prodotti giusti al momento giusto.



Cosa sono

Hanno una funzione che è a metà strada tra un balsamo labbra e un gloss colorato. È la loro texture ad essere speciale dal momento che è costituita da oli vegetali, estratti di frutta, vitamine, principi attivi leviganti o rimpolpanti e spesso pigmenti colorati che rendono le nostre labbra davvero belle e super sensuali. Gli oli idratanti che si trovano in questi prodotti sono diversi. Per esempio, ci sono l'olio di cocco, un ottimo antiossidante, e l'olio di camelia, che aiuta l'elasticità e la levigatezza della pelle ma ci sono anche l'olio di jojoba e quello di mandorle. Tutti ingredienti che conferiscono turgore, morbidezza e nutrono le labbra, anche quelle più secche e screpolate.

La loro funzione

Possono essere usati come base per il trucco labbra applicando i lip oil prima di passare al consueto make up bocca oppure da soli al posto del classico lip balm. La differenza tra lip oil e balsamo per le labbra sta nella composizione della formula ma anche nella durata: per la scelta, dipende dai nostri gusti.

Quali scegliere

L'effetto che dà il lip oil è quella di avere labbra lucenti e colorate in modo soft. Sono dunque cosmetici molto versatili che possono essere usati al posto dei lipgloss o anche come un vero e proprio trattamento di bellezza per le labbra. L'importante è scegliere la formula giusta, arricchita con principi attivi che garantiscano il benessere delle labbra. I lip oil hanno soprattutto una funzione curativa perché contengono ingredienti vegetali e naturali che lavorano in sinergia per ammorbidire anche le labbra più secche. Ci sono due tipi di questi oli: quelli neutri e quelli colorati. I primi si possono applicare più volte al dì per idratare le labbra o per completare la routine beauty che preveda anche un'esfolazione molto soft. I lip colorati invece si possono usare per ammorbidire le labbra grazie al loro effetto idratante ma anche per colorarle in modo più o meno inteso.

In commercio esistono tanti tipi e anche i prezzi sono variabili, comunque non eccessivi partendo da una base che oscilla tra 6-10 euro. Ci sono, per esempio, i lip oil trasparenti e altri in versione colorata ma c'è una marca che ha fatto un lip oil formulato con il 99% di ingredienti derivanti da piante. E se non bastasse la scelta, ecco invece il rossetto liquido olio labbra: si tratta di un olio per le labbra che si caratterizza per la presenza di olio di avocado, di jojoba, cinorrodo e di mandorla.