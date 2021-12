I consigli di ClioMakeUp per le feste: «Labbra color ciliegia, platino e rame per illuminare lo sguardo»

Rossetto rosso per splendere e ottenere un tocco di eleganza: consigliabile quello liquido long lasting che resiste ai cenoni. Superciglia con il mascara vegano e occhi illuminati con le nuance della terra calde e fredde. Ecco i suggerimenti di ClioMakeUp per spendere durante le feste.

Labbra rosso ciliegia

«Per Natale rivalutiamo le labbra e puntiamo su un bel rossetto», raccomanda Clio. «Quelli a lunga durata resistono anche alla cena del 24 o ai pranzi delle feste. Il rossetto rosso illumina il volto e sta bene a tutte. Anche quando si è poco truccate, regala subito un tocco di eleganza senza tempo. Scegliamo quello che ci sta meglio, possiamo optare per un tono più freddo o più caldo, sbizzarrirci tra tante nuance. Belli sono anche i metallizzati opachi o per chi non vuole osare con qualcosa di forte va bene anche un burro di cacao rosso». Il rossetto natalizio proposto da ClioMakeUp è Santa Claiuz, il nuovo LiquidLove in edizione limitata. «Un meraviglioso color ciliegia dall’inconfondibile finish mat-metal. La texture fluida, facilissima da applicare, risulta molto confortevole sulle labbra e assicura una lunghissima tenuta; il colore dalle sfumature amaranto è estremamente elegante e femminile». Quando anche i rossetti a lunga durata cominciano ad andare via? Si può rimediare o facendo una nuova applicazione o semplicemente con un velo di burro di cacao e così il rossetto liquido diventa cremoso. SANTA CLAIUZ LiquidLove in edizione limitata Prezzo: 13,50 euro

Sguardo nero e intenso ecco come ottenerlo

«Bisogna mettere tanto mascara. Cinque chili di mascara, mi raccomando. Lo ripeto sempre: se c’è scritto che il rimmel dura soltanto tre mesi è perché bisogna usarne in abbondanza». Il prodotto proposto da ClioMakeUp è DarkLove, mascara vegano. «Il nostro mascara è stato creato dopo anni di prove e di ricerca. L’ho chiamato DarkLove - spiega Clio presentandolo - perché dopo averlo messo la prima volta avevo davvero gli occhi a cuoricino! La sua formula è al 100 per cento vegan e molto performante, è di un nero intenso, dona grande lunghezza e volume, facilissimo da mettere e da togliere, la sera o... all’alba!». Lo scovolino è a clessidra per raggiungere tutte le ciglia. «Iniziare pian pianino - raccomanda Clio in un video - facendo zig-zag, partendo dall’attaccatura delle ciglia per poi stendere il colore. Già con una prima passata si ottiene volume e colore, ma serve poi una seconda passata. Si appoggia il mascara sulle ciglia depositando il colore dalla radice alla punta. Si può fare lo stesso anche con le ciglia inferiori». Da abbinare con DeepLove, il primo eyeliner in penna, comodo e semplice da usare, dal colore nero pieno e intenso, coprente dalla prima passata grazie al pennino in feltro. O con una della matite per occhi della collezione AllDayLove vegan, temperabili, dalla pigmentazione intensa, con una formula cremosa e scorrevole dal finish long lasting, facile da applicare e da sfumare. Ideali per incorniciare e definire lo sguardo, senza paura di sbagliare. DARKLOVE Mascara Vegan Prezzo: 14,50 euro

Platino, rame e grigio antracite: a ciascuna il suo ombretto

«Per illuminare gli occhi adoro gli ombretti con i colori della terra più caldi o freddi. Colori naturali che ci permettono di cambiare leggermente la forma degli occhi. Oppure le tonalità che vanno dal bronzo allo champagne e danno luce. Le più giovani si possono sbizzarrire con i superglitter». Arrivano tre novità per il mese di dicembre: la famiglia colore degli SweetieLove si allarga con Platilicious, Flambé e Candy Wrap, le nuove nuance degli ombretti cremosi a lunga tenuta che rendono lo sguardo «luminosissimo». Platilicious è una shade originale dalle sfumature color platino e dal sottotono freddo. «Capace di valorizzare tutte le iridi: dagli occhi più chiari e algidi a quelli più scuri e profondi». Flambé è un color rame fiammeggiante. «Valorizza la naturale luminosità degli occhi chiari, in particolar modo quelli cerulei, grigi, verdi, azzurri e nocciola». Candy Wrap è una nuance contemporanea, un grigio antracite dai riflessi color melanzana e malva. «Particolarmente adatto agli smokey eyes». SWEETIELOVE Ombretti cremosi Prezzo: 14,40 euro

