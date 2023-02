Mandare baci online, ora si può: ecco il dispositivo (dalla Cina) con le labbra in silicone che si muovono via app

Se la distanza tra innamorati si sente, e non bastano videochiamate a colmare la nostalgia, dalla Cina un dispositivo che mima il bacio. Calde labbra in silicone, in grado di muoversi e simulare un vero bacio, grazie ai sensori di pressione ed attuatori che reagiscono al contatto. E per rendere l'esperienza ancora più verosimile, può anche trasmettere il suono emesso dal partner.

Baci per tutti

Sulla piattaforma cinese Weibo del tutto simile a Twitter, tanti i commenti degli utenti, alcuni divertiti, altri resi inquieti da un freddo device che prova ad imitare il temperamento umano, e forse a sostituirlo, nel caso in cui non si abbia proprio un partner. Il funzionamento è piuttosto semplice e si svolge tutto tramite un'app per cellulare, dopodiché le coppie possono avviare una videochiamata e trasmettersi reciprocamente le repliche dei loro baci.

Tinder dei baci

«Nella mia università, avevo una relazione a distanza con la mia ragazza, quindi abbiamo avuto contatti tra di noi solo tramite telefono. Ecco da dove è nata l'ispirazione di questo dispositivo», ha affermato Jiang Zhongli, colui che ha inventato il design del device, citato dal Global Times. Come dicevamo, anche se il bacio in silicone è pubblicizzato per le relazioni a distanza, consente agli utenti di accoppiarsi in completo anonimato con estranei, tramite una specifica funzione, chiamata kissing square.