Stefano De Martino e Belen Rodriguez, matrimonio (davvero) finito? L'indizio social sospetto, cosa ha pubblicato lui

Continuano le stories “sospette” tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La presunta crisi di cui si vocifera ormai da giorni, con tanto di paparazzate di Belen con un altro uomo, lasciano sempre più spazio alla certezza che il matrimonio sia finito. Di nuovo. E anche ora, ecco un indizio che conferma a crisi. Stefano pubblica un video del cantante Justin Timberlake nelle sue stories Instagram e il contenuto desta sospetti...

La canzone che si ascolta nel video, cantata dalla pop star americana, s'intitola: A Song For You, Una canzone per te, ed è un remake dell'artista di un brano del 1970 di Leon Russel.

Un titolo diretto e lampante, che non lascia indifferenti i fan della coppia Belu- Stefano. L'ex ballerino di Amici avrà dedicato questa canzone a Belen? O era una semplice melodia che lo compiaceva? In molti sospettano però, che, dati i rumors degli ultimi giorni, che vedono l'ex showgirl Mediaset stia frequentando un'altra persona, De Martino stia cercando di riconquistarla. Cosa succederà? Si rimetteranno insieme ancora una volta? O sarà la rottura finale questa?